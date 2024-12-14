Рейтинг@Mail.ru
В Орле восстановили работу газопровода после аварии - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/orel-1989266614.html
В Орле восстановили работу газопровода после аварии
В Орле восстановили работу газопровода после аварии - РИА Новости, 14.12.2024
В Орле восстановили работу газопровода после аварии
Работа газопровода в Орле восстановлена после повреждения, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:32
2024-12-14T23:32
происшествия
орел
газпром
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cba32d7ec50169dc917333edaad77744.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа газопровода в Орле восстановлена после повреждения, сообщили в пресс-службе администрации города. В субботу днем мэрия сообщала о повреждении газопровода среднего давления в Северном районе Орла, специалисты службы "Газпрома" устраняли аварию, власти предупреждали о временном снижении напора подачи газа. "Газоснабжение восстановлено", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240418/truboprovod-1940921420.html
орел
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c55e659727e15b15c8114c9a1b08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, газпром, россия
Происшествия, Орел, Газпром, Россия
В Орле восстановили работу газопровода после аварии

Мэр Орла сообщил о восстановлении работы газопровода после аварии

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа газопровода в Орле восстановлена после повреждения, сообщили в пресс-службе администрации города.
В субботу днем мэрия сообщала о повреждении газопровода среднего давления в Северном районе Орла, специалисты службы "Газпрома" устраняли аварию, власти предупреждали о временном снижении напора подачи газа.
"Газоснабжение восстановлено", – говорится в сообщении.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Оператор ГТС Украины сообщил о повреждении газопровода под Харьковом
18 апреля, 22:59
 
ПроисшествияОрелГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала