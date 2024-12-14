https://ria.ru/20241214/orel-1989266614.html

В Орле восстановили работу газопровода после аварии

В Орле восстановили работу газопровода после аварии - РИА Новости, 14.12.2024

В Орле восстановили работу газопровода после аварии

Работа газопровода в Орле восстановлена после повреждения, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:32

2024-12-14T23:32

2024-12-14T23:32

происшествия

орел

газпром

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа газопровода в Орле восстановлена после повреждения, сообщили в пресс-службе администрации города. В субботу днем мэрия сообщала о повреждении газопровода среднего давления в Северном районе Орла, специалисты службы "Газпрома" устраняли аварию, власти предупреждали о временном снижении напора подачи газа. "Газоснабжение восстановлено", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240418/truboprovod-1940921420.html

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происшествия, орел, газпром, россия