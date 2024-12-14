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В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI - РИА Новости, 14.12.2024
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14:49 14.12.2024 (обновлено: 17:54 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/openai-1989206443.html
В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI
В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI - РИА Новости, 14.12.2024
В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI
Бывший сотрудник компании OpenAI Сухир Баладжи, обвинявший компанию в нарушении авторского права США при разработке бота ChatGPT, найден мертвым "в последние... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:49
2024-12-14T17:54
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технологии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник компании OpenAI Сухир Баладжи, обвинявший компанию в нарушении авторского права США при разработке бота ChatGPT, найден мертвым "в последние недели", сообщил телеканалу CNBC исполнительный директор управления главного судмедэксперта Сан-Франциско Дэвид Серрано Сьюэлл. Как сообщает телеканал NBC News, Баладжи обнаружили мертвым в его квартире в Сан-Франциско еще 26 ноября. CNBC напоминает, что сотрудник покинул OpenAI в начале года. Баладжи публично заявлял о том, что компания нарушает закон США об авторских правах при разработке своего бота ChatGPT. Представитель OpenAI также подтвердил смерть Баладжи и выразил соболезнования родственникам. Ранее газета New York Times сообщала, что Баладжи работал на OpenAI в течение четырех лет. В числе прочего он помогал собирать и упорядочивать огромные объемы данных, которые компания использовала для создания ChatGPT. Как пишет газета, в конце 2022 года Баладжи пришел к выводу, что использование OpenAI данных, защищенных авторским правом, нарушает закон, а такие технологии, как ChatGPT, наносят вред интернету. В августе он покинул компанию, а впоследствии призвал и других сотрудников последовать его примеру.
https://ria.ru/20241022/zhurnalistka-1979333574.html
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в мире, технологии, сша, сан-франциско
В мире, Технологии, США, Сан-Франциско
В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI

CNBC: экс-сотрудник OpenAI, обвинявший компанию в нарушениях, найден мертвым

© Фото : Suchir Balaji/XСухир Баладжи
Сухир Баладжи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Suchir Balaji/X
Сухир Баладжи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник компании OpenAI Сухир Баладжи, обвинявший компанию в нарушении авторского права США при разработке бота ChatGPT, найден мертвым "в последние недели", сообщил телеканалу CNBC исполнительный директор управления главного судмедэксперта Сан-Франциско Дэвид Серрано Сьюэлл.
Как сообщает телеканал NBC News, Баладжи обнаружили мертвым в его квартире в Сан-Франциско еще 26 ноября. CNBC напоминает, что сотрудник покинул OpenAI в начале года. Баладжи публично заявлял о том, что компания нарушает закон США об авторских правах при разработке своего бота ChatGPT.
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Представитель OpenAI также подтвердил смерть Баладжи и выразил соболезнования родственникам.
Ранее газета New York Times сообщала, что Баладжи работал на OpenAI в течение четырех лет. В числе прочего он помогал собирать и упорядочивать огромные объемы данных, которые компания использовала для создания ChatGPT. Как пишет газета, в конце 2022 года Баладжи пришел к выводу, что использование OpenAI данных, защищенных авторским правом, нарушает закон, а такие технологии, как ChatGPT, наносят вред интернету. В августе он покинул компанию, а впоследствии призвал и других сотрудников последовать его примеру.
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