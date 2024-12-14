https://ria.ru/20241214/openai-1989206443.html

В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI

В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI - РИА Новости, 14.12.2024

В Сан-Франциско нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI

Бывший сотрудник компании OpenAI Сухир Баладжи, обвинявший компанию в нарушении авторского права США при разработке бота ChatGPT, найден мертвым "в последние... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:49

2024-12-14T14:49

2024-12-14T17:54

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник компании OpenAI Сухир Баладжи, обвинявший компанию в нарушении авторского права США при разработке бота ChatGPT, найден мертвым "в последние недели", сообщил телеканалу CNBC исполнительный директор управления главного судмедэксперта Сан-Франциско Дэвид Серрано Сьюэлл. Как сообщает телеканал NBC News, Баладжи обнаружили мертвым в его квартире в Сан-Франциско еще 26 ноября. CNBC напоминает, что сотрудник покинул OpenAI в начале года. Баладжи публично заявлял о том, что компания нарушает закон США об авторских правах при разработке своего бота ChatGPT. Представитель OpenAI также подтвердил смерть Баладжи и выразил соболезнования родственникам. Ранее газета New York Times сообщала, что Баладжи работал на OpenAI в течение четырех лет. В числе прочего он помогал собирать и упорядочивать огромные объемы данных, которые компания использовала для создания ChatGPT. Как пишет газета, в конце 2022 года Баладжи пришел к выводу, что использование OpenAI данных, защищенных авторским правом, нарушает закон, а такие технологии, как ChatGPT, наносят вред интернету. В августе он покинул компанию, а впоследствии призвал и других сотрудников последовать его примеру.

https://ria.ru/20241022/zhurnalistka-1979333574.html

https://ria.ru/20241028/akter-1980533099.html

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в мире, технологии, сша, сан-франциско