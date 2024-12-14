Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/ogorod-1989175205.html
Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой
Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой - РИА Новости, 14.12.2024
Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой
Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T04:15
2024-12-14T04:15
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822761772_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_b98c22577cf434ed81c1cd90a2f1d951.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина. "Поздняя осень и зима – не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. ... Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны", - рассказала она. Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. "Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. ... А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта – самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год", - добавила эксперт. При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия - например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке. Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.
https://ria.ru/20241211/morozniki-1988600226.html
https://ria.ru/20240903/ogorod-1970115732.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822761772_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_dcaa1b23e1f890558f57b4cb6064b15a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой

Эксперт Кобылкина предложила комнатные сорта растений для огорода в доме зимой

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина.
"Поздняя осень и зима – не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. ... Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны", - рассказала она.
Первые рождественские розы расцвели в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"
11 декабря, 14:03
Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. "Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. ... А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта – самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год", - добавила эксперт.
При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия - например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке.
Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.
Высадка рассады баклажанов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома
3 сентября, 02:30
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала