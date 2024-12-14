https://ria.ru/20241214/obstrel-1989177543.html

Полковник ВСУ, руководивший обстрелом Лисичанска, объявлен в розыск

Полковник ВСУ, руководивший обстрелом Лисичанска, объявлен в розыск - РИА Новости, 14.12.2024

Полковник ВСУ, руководивший обстрелом Лисичанска, объявлен в розыск

В России объявили в розыск полковника ВСУ Сергея Савченко, руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске в ЛНР, где погибли 29 человек, следует из материалов... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T06:48

2024-12-14T06:48

2024-12-14T09:02

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В России объявили в розыск полковника ВСУ Сергея Савченко, руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске в ЛНР, где погибли 29 человек, следует из материалов правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Сергей Анатольевич Савченко объявлен в розыск в России", — говорится в материалах. Имя Савченко появилось и в базе МВД."Разыскивается по статье УК. Национальность: украинец", — сообщается на сайте ведомства.ВСУ 3 февраля атаковали здание в Лисичанске, в котором располагалась пекарня. Удар из американской системы HIMARS наносил третий дивизион 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина и командира 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Сергея Савченко. Расстояние от места пуска до объекта поражения составляло порядка 71 километра. В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них — беременная женщина и пятилетний ребенок, еще десять получили ранения. Лисичанск — город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20241114/lisichansk-1983708826.html

https://ria.ru/20241010/lisichansk-1977426554.html

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в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины