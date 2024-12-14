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Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2024
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17:58 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/obmen-1989236892.html
Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин
Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2024
Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин
Канал связи между Россией и США по вопросу обмена заключёнными сохраняется, заявил в субботу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:58
2024-12-14T17:58
россия
сша
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Канал связи между Россией и США по вопросу обмена заключёнными сохраняется, заявил в субботу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Канал связи есть", - ответил он на вопрос журналистов, установлена ли связь с США по вопросу обмена заключёнными. ФСБ 1 августа сообщила, что в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Их вина не была доказана, в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину они не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. При обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих людей была полностью доказана, они были осуждены, среди прочего, по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318886.html
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россия, сша, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире
Россия, США, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире
Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин

Нарышкин: канал связи между Россией и США по обмену заключенными сохраняется

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Канал связи между Россией и США по вопросу обмена заключёнными сохраняется, заявил в субботу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Канал связи есть", - ответил он на вопрос журналистов, установлена ли связь с США по вопросу обмена заключёнными.
ФСБ 1 августа сообщила, что в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Их вина не была доказана, в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину они не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
При обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих людей была полностью доказана, они были осуждены, среди прочего, по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин
10 декабря, 09:27
 
РоссияСШАСергей НарышкинВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ мире
 
 
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