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Москва делает все возможное для победы России в СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/moskva-1989264611.html
Москва делает все возможное для победы России в СВО, заявил Собянин
Москва делает все возможное для победы России в СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 14.12.2024
Москва делает все возможное для победы России в СВО, заявил Собянин
Москва делает все возможное для победы России в СВО, оказывает поддержку участникам и фронту, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:59
2024-12-14T22:59
специальная военная операция на украине
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва делает все возможное для победы России в СВО, оказывает поддержку участникам и фронту, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москва делает всё возможное для нашей победы. Вернувшимся с фронта мы помогаем восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. Поддерживаем кадровую программу для участников СВО "Время Героев", - написал Собянин. Он напомнил, что в столице работают пункты сбора гуманитарной помощи, куда москвичи привозят товары и оборудование. Волонтёры отправляют их на фронт, в новые и приграничные территории.
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общество, москва, россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Москва делает все возможное для победы России в СВО, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: столица делает все возможное для победы России в СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва делает все возможное для победы России в СВО, оказывает поддержку участникам и фронту, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Москва делает всё возможное для нашей победы. Вернувшимся с фронта мы помогаем восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. Поддерживаем кадровую программу для участников СВО "Время Героев", - написал Собянин.
Он напомнил, что в столице работают пункты сбора гуманитарной помощи, куда москвичи привозят товары и оборудование. Волонтёры отправляют их на фронт, в новые и приграничные территории.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
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