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В Москве осудили полицейского, просившего 10 миллионов рублей
В Москве осудили полицейского, просившего 10 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2024
В Москве осудили полицейского, просившего 10 миллионов рублей
Сотрудник правоохранительных органов, просивший 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела о хищении украшений стоимостью свыше 1 миллиона долларов,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:51
2024-12-14T07:51
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, просивший 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела о хищении украшений стоимостью свыше 1 миллиона долларов, приговорен московским судом к сроку в 3,5 года, следует из судебных документов, которые есть у РИА Новости. "Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в документах. Мужчине вменялось покушение на мошенничество. Он принял заявление от потерпевшей, у которой похитили ювелирные изделия, а позже узнал, что у женщины есть состоятельный сожитель, и решил этим фактом воспользоваться. Сотрудник правоохранительных органов сообщил паре, что благодаря своим связям за 10 миллионов рублей он сможет повлиять на решение о возбуждении дела на человека, якобы причастного к хищению ювелирных изделий. На самом деле никаких связей у него не было, как и возможности на ситуацию повлиять, потому что все решения принимало руководство. Взяли правоохранителя-афериста с поличным, во время получения денег. Свой поступок осуждённый объяснил состоянием здоровья отца, которому требовалась дорогая операция, которую могли провести в Израиле за 150 тысяч евро. Аферист неоднократно приносил извинения потерпевшему, пытался загладить ущерб, но тот отказался от возмещения, полагая его недостаточным.
https://ria.ru/20241213/bunker-1989083474.html
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происшествия, израиль, черная пятница, москва
Происшествия, Израиль, Черная пятница, Москва
В Москве осудили полицейского, просившего 10 миллионов рублей
Правоохранитель, просивший 10 млн рублей за хищение украшений, получил 3,5 года
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, просивший 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела о хищении украшений стоимостью свыше 1 миллиона долларов, приговорен московским судом к сроку в 3,5 года, следует из судебных документов, которые есть у РИА Новости.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в документах.
Мужчине вменялось покушение на мошенничество. Он принял заявление от потерпевшей, у которой похитили ювелирные изделия, а позже узнал, что у женщины есть состоятельный сожитель, и решил этим фактом воспользоваться.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил паре, что благодаря своим связям за 10 миллионов рублей он сможет повлиять на решение о возбуждении дела на человека, якобы причастного к хищению ювелирных изделий.
На самом деле никаких связей у него не было, как и возможности на ситуацию повлиять, потому что все решения принимало руководство. Взяли правоохранителя-афериста с поличным, во время получения денег.
Свой поступок осуждённый объяснил состоянием здоровья отца, которому требовалась дорогая операция, которую могли провести в Израиле
за 150 тысяч евро. Аферист неоднократно приносил извинения потерпевшему, пытался загладить ущерб, но тот отказался от возмещения, полагая его недостаточным.