Рейтинг@Mail.ru
Митинг протеста у парламента Грузии завершился - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/miting-1989266852.html
Митинг протеста у парламента Грузии завершился
Митинг протеста у парламента Грузии завершился - РИА Новости, 14.12.2024
Митинг протеста у парламента Грузии завершился
Очередной митинг протеста у парламента Грузии завершен, сторонники оппозиции расходятся, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:36
2024-12-14T23:36
в мире
грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987916439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6298e8647e9240bf590f1727f4f211a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста у парламента Грузии завершен, сторонники оппозиции расходятся, передаёт корреспондент РИА Новости. В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. Еще утром у здания парламента начали собираться протестующие. Между тем на 19.00 (18.00 мск) было запланировано торжественное открытие елки, установленной около парламента. К этому времени на проспект пришла большая группа сторонников действующей власти. Между двумя лагерями встало несколько десятков полицейских, которым удалось не допустить столкновений. После ухода сторонников властей и полиции протестующие провели на проспекте еще несколько часов. В целом митинг прошёл без происшествий. Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом, получив 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявляла, что не уйдет с поста главы государства. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту.
https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989258179.html
https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987916439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3fdefcc207ffa680db82dd8e544a923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Митинг протеста у парламента Грузии завершился

Очередной митинг протеста у парламента Грузии завершился, оппозиция расходится

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Протесты в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста у парламента Грузии завершен, сторонники оппозиции расходятся, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. Еще утром у здания парламента начали собираться протестующие. Между тем на 19.00 (18.00 мск) было запланировано торжественное открытие елки, установленной около парламента. К этому времени на проспект пришла большая группа сторонников действующей власти. Между двумя лагерями встало несколько десятков полицейских, которым удалось не допустить столкновений.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Зурабишвили сделала заявление после избрания президента Грузии
Вчера, 21:27
После ухода сторонников властей и полиции протестующие провели на проспекте еще несколько часов. В целом митинг прошёл без происшествий.
Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом, получив 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявляла, что не уйдет с поста главы государства. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Политолог назвал ситуацию в Грузии очень опасной
13 декабря, 03:20
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала