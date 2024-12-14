https://ria.ru/20241214/miting-1989266852.html

Митинг протеста у парламента Грузии завершился

Митинг протеста у парламента Грузии завершился - РИА Новости, 14.12.2024

Митинг протеста у парламента Грузии завершился

Очередной митинг протеста у парламента Грузии завершен, сторонники оппозиции расходятся, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:36

2024-12-14T23:36

2024-12-14T23:36

в мире

грузия

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987916439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6298e8647e9240bf590f1727f4f211a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста у парламента Грузии завершен, сторонники оппозиции расходятся, передаёт корреспондент РИА Новости. В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. Еще утром у здания парламента начали собираться протестующие. Между тем на 19.00 (18.00 мск) было запланировано торжественное открытие елки, установленной около парламента. К этому времени на проспект пришла большая группа сторонников действующей власти. Между двумя лагерями встало несколько десятков полицейских, которым удалось не допустить столкновений. После ухода сторонников властей и полиции протестующие провели на проспекте еще несколько часов. В целом митинг прошёл без происшествий. Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом, получив 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявляла, что не уйдет с поста главы государства. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту.

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989258179.html

https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024