https://ria.ru/20241214/miting-1989260355.html

В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг

В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг - РИА Новости, 14.12.2024

В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг

Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, тысячи активистов требуют от властей немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:49

2024-12-14T21:49

2024-12-14T21:49

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каир (город)

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, тысячи активистов требуют от властей немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже 435 дней, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит на фоне активизации переговоров через посредников об урегулировании кризиса в палестинском анклаве. Ранее на этой неделе делегации переговорщиков от Израиля и движения ХАМАС посетили Каир. В руководстве Израиля в последние дни звучали оптимистичные заявления касательно перспектив заключения сделки по заложникам, а также подчеркивалось, что в настоящее время появился шанс добиться прогресса, так как для сделки созрели условия. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения с целью предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило во время предыдущих акций протеста. Активисты размахивают национальными флагами и фотографиями заложников, в также выкрикивают лозунги в поддержку заложников. Перед толпой с эмоциональными речами выступают родственники некоторых заложников, которым ничего неизвестно о судьбе их близких уже 14 месяцев. На расположенной с другой стороны от комплекса правительственных зданий так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года. С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже 435 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20241214/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241214/gaza-1989170236.html

израиль

каир (город)

россия

тель-авив

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Наталья Макарова

в мире, израиль, каир (город), россия, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив