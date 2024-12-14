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У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста - РИА Новости, 14.12.2024
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14:25 14.12.2024 (обновлено: 14:26 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/miting-1989203312.html
У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста
У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста - РИА Новости, 14.12.2024
У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста
Митинг протеста продолжается у парламента Грузии, где завершилось голосование по выборам президента, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:25
2024-12-14T14:26
в мире
грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Митинг протеста продолжается у парламента Грузии, где завершилось голосование по выборам президента, передаёт корреспондент РИА Новости. Для проведения митинга протестующие перекрыли проспект Руставели около парламента. Тем не менее, обстановка спокойная - протестующие держат плакаты, свистят в свистки, играют футбол. Сейчас тут около тысячи человек, часть протестующих также гуляет по проспекту или греется в соседних кафе. В район парламента стянуты большие силы полиции, в частности, их машины практически полностью заполнили соседнюю площадь Свободы. Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html
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96
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Протестующие играют в футбол перед зданием парламента в Тбилиси
Перед зданием парламента Грузии играют в футбол. Так протестующие напоминают, что единственный кандидат в президенты Михаил Кавелашвили – в прошлом футболист. Он был нападающим сборной Грузии, а также становился чемпионом Швейцарии и России.
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РИА Новости
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4.7
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста

Митинг протеста продолжается у парламента Грузии, где завершилось голосование

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Митинг протеста продолжается у парламента Грузии, где завершилось голосование по выборам президента, передаёт корреспондент РИА Новости.
Для проведения митинга протестующие перекрыли проспект Руставели около парламента. Тем не менее, обстановка спокойная - протестующие держат плакаты, свистят в свистки, играют футбол. Сейчас тут около тысячи человек, часть протестующих также гуляет по проспекту или греется в соседних кафе.
Саломе Зурабишвили по дороге к Дворцу президента - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед парламентом Грузии
Вчера, 09:07
В район парламента стянуты большие силы полиции, в частности, их машины практически полностью заполнили соседнюю площадь Свободы.
Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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