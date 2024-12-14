У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста
Митинг протеста продолжается у парламента Грузии, где завершилось голосование
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Митинг протеста продолжается у парламента Грузии, где завершилось голосование по выборам президента, передаёт корреспондент РИА Новости.
Для проведения митинга протестующие перекрыли проспект Руставели около парламента. Тем не менее, обстановка спокойная - протестующие держат плакаты, свистят в свистки, играют футбол. Сейчас тут около тысячи человек, часть протестующих также гуляет по проспекту или греется в соседних кафе.
В район парламента стянуты большие силы полиции, в частности, их машины практически полностью заполнили соседнюю площадь Свободы.
Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".