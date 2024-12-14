https://ria.ru/20241214/metro-1989264752.html

Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года

Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года - РИА Новости, 14.12.2024

Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:03

2024-12-14T23:03

2024-12-14T23:05

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года. "Будут… Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", - ответил Собянин журналистам в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года. Съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241204/metro-1987414738.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, единая россия