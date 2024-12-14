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Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года - РИА Новости, 14.12.2024
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23:03 14.12.2024 (обновлено: 23:05 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/metro-1989264752.html
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года - РИА Новости, 14.12.2024
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:03
2024-12-14T23:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года. "Будут… Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", - ответил Собянин журналистам в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года. Съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия".
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, единая россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Единая Россия
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года

Собянин: на Троицкой линии московского метро до конца года откроют новые станции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочие на станции метро Троицкой линии метрополитена города Москвы
Рабочие на станции метро Троицкой линии метрополитена города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочие на станции метро Троицкой линии метрополитена города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года.
«
"Будут… Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", - ответил Собянин журналистам в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года.
Съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия".
Поезд на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Собянин рассказал, об обновлении вагонов метро
4 декабря, 20:39
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинЕдиная Россия
 
 
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