https://ria.ru/20241214/metro-1989264752.html
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года - РИА Новости, 14.12.2024
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:03
2024-12-14T23:03
2024-12-14T23:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро на Троицкой линии метро до Нового года. "Будут… Мы дойдем по Троицкой ветке до Коммунарки", - ответил Собянин журналистам в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос, будут ли открыты новые станции метро до конца года. Съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241204/metro-1987414738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, единая россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Единая Россия
Собянин рассказал о планах открыть новые станции метро до конца года
Собянин: на Троицкой линии московского метро до конца года откроют новые станции