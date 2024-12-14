https://ria.ru/20241214/mer-1989249349.html
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента - РИА Новости, 14.12.2024
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:05
2024-12-14T20:05
2024-12-14T20:05
в мире
тбилиси
грузия
каха каладзе (мэр тбилиси)
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_abbf60438ea7a013d0344680a2f1df03.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге. "Радикальная оппозиция заняла место, предназначенное для детей, они так же бросили стеклянные бутыли в адрес сцены… На фоне этого мы призываем наших граждан, которые хотели прийти на данное мероприятие, разойтись… Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки и новогодний праздник",- заявил Каладзе и добавил, что мероприятие пройдет тогда, когда "радикальная оппозиция предоставит место детям". Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси должны были зажечь в субботу, в 19.00 (18.00 мск). Каладзе обещал создать все условия для того, чтобы "дети весело провели время". Площадь перед парламентом является местом, где оппозиция проводит ежедневные акции протеста. Новогоднюю елку, которую планировалось зажечь, охраняют сотни силовиков.
https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2fc48c70a08cf4134fc1e6856e0ba3e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси), парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента
Мэр Тбилиси Каладзе отменил зажжение елки у парламента из-за митинга оппозиции