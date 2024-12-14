Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/mer-1989249349.html
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента - РИА Новости, 14.12.2024
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:05
2024-12-14T20:05
в мире
тбилиси
грузия
каха каладзе (мэр тбилиси)
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_abbf60438ea7a013d0344680a2f1df03.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге. "Радикальная оппозиция заняла место, предназначенное для детей, они так же бросили стеклянные бутыли в адрес сцены… На фоне этого мы призываем наших граждан, которые хотели прийти на данное мероприятие, разойтись… Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки и новогодний праздник",- заявил Каладзе и добавил, что мероприятие пройдет тогда, когда "радикальная оппозиция предоставит место детям". Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси должны были зажечь в субботу, в 19.00 (18.00 мск). Каладзе обещал создать все условия для того, чтобы "дети весело провели время". Площадь перед парламентом является местом, где оппозиция проводит ежедневные акции протеста. Новогоднюю елку, которую планировалось зажечь, охраняют сотни силовиков.
https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2fc48c70a08cf4134fc1e6856e0ba3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси), парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента

Мэр Тбилиси Каладзе отменил зажжение елки у парламента из-за митинга оппозиции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСитуация в Тбилиси
Ситуация в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ситуация в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге.
«
"Радикальная оппозиция заняла место, предназначенное для детей, они так же бросили стеклянные бутыли в адрес сцены… На фоне этого мы призываем наших граждан, которые хотели прийти на данное мероприятие, разойтись… Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки и новогодний праздник",- заявил Каладзе и добавил, что мероприятие пройдет тогда, когда "радикальная оппозиция предоставит место детям".
Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси должны были зажечь в субботу, в 19.00 (18.00 мск). Каладзе обещал создать все условия для того, чтобы "дети весело провели время". Площадь перед парламентом является местом, где оппозиция проводит ежедневные акции протеста.
Новогоднюю елку, которую планировалось зажечь, охраняют сотни силовиков.
Елка у парламента Грузии с лозунгами и флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную у парламента елку
9 декабря, 00:35
 
В миреТбилисиГрузияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Парламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала