https://ria.ru/20241214/mer-1989249349.html

В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента

В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента - РИА Новости, 14.12.2024

В Тбилиси отменили зажжение елки перед зданием парламента

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:05

2024-12-14T20:05

2024-12-14T20:05

в мире

тбилиси

грузия

каха каладзе (мэр тбилиси)

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_abbf60438ea7a013d0344680a2f1df03.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отменил зажжение елки перед парламентом из-за митинга оппозиции и перенес праздничное мероприятие, сообщил он на брифинге. "Радикальная оппозиция заняла место, предназначенное для детей, они так же бросили стеклянные бутыли в адрес сцены… На фоне этого мы призываем наших граждан, которые хотели прийти на данное мероприятие, разойтись… Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки и новогодний праздник",- заявил Каладзе и добавил, что мероприятие пройдет тогда, когда "радикальная оппозиция предоставит место детям". Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси должны были зажечь в субботу, в 19.00 (18.00 мск). Каладзе обещал создать все условия для того, чтобы "дети весело провели время". Площадь перед парламентом является местом, где оппозиция проводит ежедневные акции протеста. Новогоднюю елку, которую планировалось зажечь, охраняют сотни силовиков.

https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси), парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024