https://ria.ru/20241214/medvedev-1989237268.html

Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году

Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году у России есть основания рассчитывать на победу. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:01

2024-12-14T18:01

2024-12-14T18:12

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году у России есть основания рассчитывать на победу."Мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами, а это - основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы", - сказал Медведев на съезде партии в субботу.

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, единая россия