https://ria.ru/20241214/medvedev-1989237268.html
Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году
Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году у России есть основания рассчитывать на победу. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:01
2024-12-14T18:01
2024-12-14T18:12
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году у России есть основания рассчитывать на победу."Мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами, а это - основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы", - сказал Медведев на съезде партии в субботу.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на победу в следующем году
Медведев заявил, что в следующем году у РФ есть основания рассчитывать на победу