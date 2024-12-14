https://ria.ru/20241214/medvedev-1989236136.html

Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым

Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что 2025 год вряд ли будет очень простым. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:54

2024-12-14T17:54

2024-12-14T18:10

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что 2025 год вряд ли будет очень простым."Следующий год вряд ли будет очень простым. Но я уверен, что мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами", - сказал Медведев, завершая съезд "Единой России".Партийный съезд состоялся в субботу на площадке национального центра "Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия