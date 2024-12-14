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Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым - РИА Новости, 14.12.2024
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17:54 14.12.2024 (обновлено: 18:10 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989236136.html
Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым
Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что 2025 год вряд ли будет очень простым. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:54
2024-12-14T18:10
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что 2025 год вряд ли будет очень простым."Следующий год вряд ли будет очень простым. Но я уверен, что мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами", - сказал Медведев, завершая съезд "Единой России".Партийный съезд состоялся в субботу на площадке национального центра "Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что 2025 год вряд ли будет простым

Медведев: 2025 год вряд ли будет очень простым

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что 2025 год вряд ли будет очень простым.
"Следующий год вряд ли будет очень простым. Но я уверен, что мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами", - сказал Медведев, завершая съезд "Единой России".
Партийный съезд состоялся в субботу на площадке национального центра "Россия".
Ведь это возможно! – Медведев о появлении новых регионов в составе РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев допустил присоединение новых регионов к России
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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