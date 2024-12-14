https://ria.ru/20241214/medvedev-1989229095.html

Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России

Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель ЕР на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия", предложил в следующем году... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:45

2024-12-14T16:45

2024-12-14T16:45

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель ЕР на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия", предложил в следующем году провести всенародное обсуждение образа будущего страны для формирования предвыборной программы партии на 2026 год. Он подчеркнул, что перед партией встает задача разработки новой предвыборной программы и подготовка к этому должна начаться намного раньше. "Я предлагаю в следующем году провести широкое всенародное обсуждение образа будущего страны, обсудить с гражданами приоритеты развития государства и найти ответы на самые актуальные вызовы, проблемы и вопросы", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241214/programma-1989216613.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия