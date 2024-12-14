https://ria.ru/20241214/medvedev-1989229095.html
Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России
Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель ЕР на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия", предложил в следующем году... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:45
2024-12-14T16:45
2024-12-14T16:45
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель ЕР на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия", предложил в следующем году провести всенародное обсуждение образа будущего страны для формирования предвыборной программы партии на 2026 год. Он подчеркнул, что перед партией встает задача разработки новой предвыборной программы и подготовка к этому должна начаться намного раньше. "Я предлагаю в следующем году провести широкое всенародное обсуждение образа будущего страны, обсудить с гражданами приоритеты развития государства и найти ответы на самые актуальные вызовы, проблемы и вопросы", - сказал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предложил провести всенародное обсуждение образа будущего России
Медведев предложил в 2025 г провести всенародное обсуждение образа будущего РФ