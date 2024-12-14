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Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов - РИА Новости, 14.12.2024
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16:34 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989228211.html
Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов
Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов
Кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили свои результаты, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:34
2024-12-14T16:34
политика
здоровье - общество
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили свои результаты, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Наши кандидаты на пост губернаторов не только опередили оппонентов, но и улучшили свои прежние результаты", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России". Три кандидата от ЕР избраны на довыборах в Госдуму, партия добилась успеха на уровне регионов, районов, городов, сельских поселений, отметил Медведев. "Партия взяла 85% от общего количества замещенных мандатов, вернула себе большинство в тех региональных парламентах, где в прошлом электоральном цикле существовали проблемы", - подчеркнул председатель партии ЕР, добавив, что партия подтвердила свою роль в качестве ведущий политической силы в стране. Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
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политика, здоровье - общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов

Медведев: кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили результаты

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили свои результаты, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Наши кандидаты на пост губернаторов не только опередили оппонентов, но и улучшили свои прежние результаты", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
Три кандидата от ЕР избраны на довыборах в Госдуму, партия добилась успеха на уровне регионов, районов, городов, сельских поселений, отметил Медведев.
"Партия взяла 85% от общего количества замещенных мандатов, вернула себе большинство в тех региональных парламентах, где в прошлом электоральном цикле существовали проблемы", - подчеркнул председатель партии ЕР, добавив, что партия подтвердила свою роль в качестве ведущий политической силы в стране.
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
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