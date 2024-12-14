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Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов

Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов

Кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили свои результаты, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:34

2024-12-14T16:34

2024-12-14T16:34

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили свои результаты, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Наши кандидаты на пост губернаторов не только опередили оппонентов, но и улучшили свои прежние результаты", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России". Три кандидата от ЕР избраны на довыборах в Госдуму, партия добилась успеха на уровне регионов, районов, городов, сельских поселений, отметил Медведев. "Партия взяла 85% от общего количества замещенных мандатов, вернула себе большинство в тех региональных парламентах, где в прошлом электоральном цикле существовали проблемы", - подчеркнул председатель партии ЕР, добавив, что партия подтвердила свою роль в качестве ведущий политической силы в стране. Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, здоровье - общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф