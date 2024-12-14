Медведев оценил результаты кандидатов ЕР на выборах глав регионов
Медведев: кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили результаты
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Кандидаты ЕР на выборах глав регионов в сентябре улучшили свои результаты, сообщил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Наши кандидаты на пост губернаторов не только опередили оппонентов, но и улучшили свои прежние результаты", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
"Партия взяла 85% от общего количества замещенных мандатов, вернула себе большинство в тех региональных парламентах, где в прошлом электоральном цикле существовали проблемы", - подчеркнул председатель партии ЕР, добавив, что партия подтвердила свою роль в качестве ведущий политической силы в стране.
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.