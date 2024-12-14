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ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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16:24 14.12.2024 (обновлено: 16:26 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989226562.html
ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев
ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев
Программу подготовки членов партии к дебатам запустят в "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:24
2024-12-14T16:26
политика
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Программу подготовки членов партии к дебатам запустят в "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы, подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией. Конечно, (перед - ред.) молодежью, но и (перед - ред.) зрелыми тоже. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует сделать партия, что уже сделали. Уметь вести дебаты с оппонентами", - сказал Медведев в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".По его словам, программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии коллег в ЕР, которые уже имеют опыт политических выступлений.В субботу в Национальном центре "Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия
Политика, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия
ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев

Медведев: в Единой России запустят программу подготовки членов партии к дебатам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Программу подготовки членов партии к дебатам запустят в "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы, подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией. Конечно, (перед - ред.) молодежью, но и (перед - ред.) зрелыми тоже. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует сделать партия, что уже сделали. Уметь вести дебаты с оппонентами", - сказал Медведев в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".
По его словам, программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии коллег в ЕР, которые уже имеют опыт политических выступлений.
В субботу в Национальном центре "Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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