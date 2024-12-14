ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев
Медведев: в Единой России запустят программу подготовки членов партии к дебатам
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Программу подготовки членов партии к дебатам запустят в "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы, подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией. Конечно, (перед - ред.) молодежью, но и (перед - ред.) зрелыми тоже. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует сделать партия, что уже сделали. Уметь вести дебаты с оппонентами", - сказал Медведев в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".
По его словам, программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии коллег в ЕР, которые уже имеют опыт политических выступлений.
В субботу в Национальном центре "Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.