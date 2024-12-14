https://ria.ru/20241214/medvedev-1989226562.html

ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев

ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР запустит программу подготовки членов партии к дебатам, заявил Медведев

Программу подготовки членов партии к дебатам запустят в "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:24

2024-12-14T16:24

2024-12-14T16:26

политика

единая россия

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Программу подготовки членов партии к дебатам запустят в "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы, подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией. Конечно, (перед - ред.) молодежью, но и (перед - ред.) зрелыми тоже. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует сделать партия, что уже сделали. Уметь вести дебаты с оппонентами", - сказал Медведев в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".По его словам, программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии коллег в ЕР, которые уже имеют опыт политических выступлений.В субботу в Национальном центре "Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/putin-1989223780.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, единая россия, дмитрий медведев, россия