Медведев призвал пресекать попытки расколоть российское общество
Медведев: надо пресекать попытки расколоть российское общество и сеять рознь
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Надо пресекать любые попытки расколоть российское общество, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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"Надо пресекать любые попытки расколоть наше общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю", - сказал Медведев на съезде партии.