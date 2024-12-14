https://ria.ru/20241214/medvedev-1989224876.html

Медведев призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Медведев призвал пресекать попытки расколоть российское общество - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Надо пресекать любые попытки расколоть российское общество, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:12

2024-12-14T16:12

2024-12-14T16:12

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Надо пресекать любые попытки расколоть российское общество, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР. "Надо пресекать любые попытки расколоть наше общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю", - сказал Медведев на съезде партии.

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия