https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222316.html

Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР

Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР

Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев уверен, что все обязательства ЕР будут успешно выполнены. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:59

2024-12-14T15:59

2024-12-14T16:05

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политика

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев уверен, что все обязательства ЕР будут успешно выполнены."Я уверен, что все масштабные задачи, поставленные президентом, а также все обязательства из нашей народной программы будут с успехом выполнены. На это нацелен каждый из нас, вся наша партия", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

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