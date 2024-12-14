Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 14.12.2024 (обновлено: 16:05 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222316.html
Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР
Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР
Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев уверен, что все обязательства ЕР будут успешно выполнены. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:59
2024-12-14T16:05
единая россия
политика
россия
москва
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989217298_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_747e029cc6fc0b3b57a9dfc32b39b843.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев уверен, что все обязательства ЕР будут успешно выполнены."Я уверен, что все масштабные задачи, поставленные президентом, а также все обязательства из нашей народной программы будут с успехом выполнены. На это нацелен каждый из нас, вся наша партия", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989217298_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_dfa0b6a4a14ef0aeff1e16e497ec7673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, политика, россия, москва, дмитрий медведев
Единая Россия, Политика, Россия, Москва, Дмитрий Медведев
Медведев выразил уверенность в выполнении всех обязательств ЕР

Медведев: все обязательства "Единой России" будут успешно выполнены

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев уверен, что все обязательства ЕР будут успешно выполнены.
"Я уверен, что все масштабные задачи, поставленные президентом, а также все обязательства из нашей народной программы будут с успехом выполнены. На это нацелен каждый из нас, вся наша партия", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
Ведь это возможно! – Медведев о появлении новых регионов в составе РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев допустил присоединение новых регионов к России
Вчера, 15:53
 
Единая РоссияПолитикаРоссияМоскваДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала