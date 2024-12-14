https://ria.ru/20241214/medvedev-1989221812.html

ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев

ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев

"Единая Россия" будет помогать и укреплять позиции ветеранов специальной военной операции (СВО), избранных во время Единого дня голосования в 2024 году, заявил... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:58

2024-12-14T15:58

2024-12-14T16:17

политика

здоровье - общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" будет помогать и укреплять позиции ветеранов специальной военной операции (СВО), избранных во время Единого дня голосования в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде партии. "Только что президент сказал о том, что в предвыборной борьбе смогли добиться победы более 300, а именно – 312 ветеранов специальной военной операции. Теперь наша задача помочь им укрепить свои позиции и приобрести необходимый опыт как политикам и руководителям", - сказал Медведев во время выступления на пленарном заседании. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/svo-1989217846.html

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политика, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев, единая россия