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ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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15:58 14.12.2024 (обновлено: 16:17 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989221812.html
ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев
ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев
"Единая Россия" будет помогать и укреплять позиции ветеранов специальной военной операции (СВО), избранных во время Единого дня голосования в 2024 году, заявил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:58
2024-12-14T16:17
политика
здоровье - общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" будет помогать и укреплять позиции ветеранов специальной военной операции (СВО), избранных во время Единого дня голосования в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде партии. "Только что президент сказал о том, что в предвыборной борьбе смогли добиться победы более 300, а именно – 312 ветеранов специальной военной операции. Теперь наша задача помочь им укрепить свои позиции и приобрести необходимый опыт как политикам и руководителям", - сказал Медведев во время выступления на пленарном заседании. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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политика, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев

Медведев: ЕР будет помогать ветеранам СВО, избранным во время ЕДГ-2024

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" будет помогать и укреплять позиции ветеранов специальной военной операции (СВО), избранных во время Единого дня голосования в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на съезде партии.
"Только что президент сказал о том, что в предвыборной борьбе смогли добиться победы более 300, а именно – 312 ветеранов специальной военной операции. Теперь наша задача помочь им укрепить свои позиции и приобрести необходимый опыт как политикам и руководителям", - сказал Медведев во время выступления на пленарном заседании.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР
Вчера, 15:41
 
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