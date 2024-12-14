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ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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15:50 14.12.2024 (обновлено: 16:04 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220145.html
ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев
ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев
"Единая Россия" должна способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики в стране, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:50
2024-12-14T16:04
единая россия
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" должна способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики в стране, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда партии."Важно способствовать и проведению взвешенной и последовательной миграционной политики", - сказал Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
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единая россия, политика, россия, дмитрий медведев
Единая Россия, Политика, Россия, Дмитрий Медведев
ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев

Медведев: ЕР должна способствовать проведению взвешенной миграционной политики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" должна способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики в стране, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда партии.
"Важно способствовать и проведению взвешенной и последовательной миграционной политики", - сказал Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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