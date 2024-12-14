https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220145.html

ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев

ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР должна способствовать взвешенной миграционной политике, заявил Медведев

"Единая Россия" должна способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики в стране, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:50

2024-12-14T15:50

2024-12-14T16:04

единая россия

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" должна способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики в стране, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда партии."Важно способствовать и проведению взвешенной и последовательной миграционной политики", - сказал Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20241214/edinstvo-1989221993.html

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единая россия, политика, россия, дмитрий медведев