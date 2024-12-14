Медведев назвал уходящий год временем трудных испытаний
Медведев заявил, что уходящий год стал временем трудных испытаний для России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уходящий год стал временем трудных испытаний, Запад продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием, продолжаются удары по РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
"Уходящий год стал временем трудных испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налетов и обстрелов гибнут их жители. Не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране", - сказал Медведев в ходе съезда партии.
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