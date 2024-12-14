https://ria.ru/20241214/medvedev-1989219832.html

Медведев назвал уходящий год временем трудных испытаний

Медведев назвал уходящий год временем трудных испытаний - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев назвал уходящий год временем трудных испытаний

Уходящий год стал временем трудных испытаний, Запад продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием, продолжаются удары по РФ, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:48

2024-12-14T15:48

2024-12-14T15:48

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уходящий год стал временем трудных испытаний, Запад продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием, продолжаются удары по РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР. "Уходящий год стал временем трудных испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налетов и обстрелов гибнут их жители. Не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране", - сказал Медведев в ходе съезда партии.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989214546.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия