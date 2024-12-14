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Россияне доказывают силу национального характера, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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15:30 14.12.2024 (обновлено: 15:56 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989214874.html
Россияне доказывают силу национального характера, заявил Медведев
Россияне доказывают силу национального характера, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Россияне доказывают силу национального характера, заявил Медведев
Россияне доказывают силу национального характера и уверенно приближают победу над противником в зоне специальной военной операции (СВО), заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:30
2024-12-14T15:56
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне доказывают силу национального характера и уверенно приближают победу над противником в зоне специальной военной операции (СВО), заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Российское общество сплотилось в своем стремлении дать агрессорам решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг. Сегодня граждане нашей страны собственным примером доказывают силу нашего национального характера, уверенно приближают победу над противником", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что "Единая Россия" с первых дней СВО возглавила патриотическое движение россиян. "Во многом изменила свою работу, чтобы поддержать людей в самые трудные, в самые напряженные моменты, чтобы быстро реагировать на существующие запросы", - добавил Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Россияне доказывают силу национального характера, заявил Медведев

Медведев: россияне доказывают силу характера и уверенно приближаются к победе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне доказывают силу национального характера и уверенно приближают победу над противником в зоне специальной военной операции (СВО), заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Российское общество сплотилось в своем стремлении дать агрессорам решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг. Сегодня граждане нашей страны собственным примером доказывают силу нашего национального характера, уверенно приближают победу над противником", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что "Единая Россия" с первых дней СВО возглавила патриотическое движение россиян. "Во многом изменила свою работу, чтобы поддержать людей в самые трудные, в самые напряженные моменты, чтобы быстро реагировать на существующие запросы", - добавил Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
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