https://ria.ru/20241214/medvedev-1989214546.html

Медведев прокомментировал ситуацию на Украине

Медведев прокомментировал ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев прокомментировал ситуацию на Украине

Противники России делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:28

2024-12-14T15:28

2024-12-14T15:44

россия

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Противники России делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору отпор, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Противник делает все, чтобы пламя конфликта разгорелось еще сильнее. Российское общество сплотилось в своем стремлении дать агрессору решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг", - сказал он.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html

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2024

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