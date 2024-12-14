https://ria.ru/20241214/medvedev-1989214546.html
Медведев прокомментировал ситуацию на Украине
Медведев прокомментировал ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев прокомментировал ситуацию на Украине
Противники России делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:28
2024-12-14T15:28
2024-12-14T15:44
россия
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Противники России делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору отпор, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Противник делает все, чтобы пламя конфликта разгорелось еще сильнее. Российское общество сплотилось в своем стремлении дать агрессору решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг", - сказал он.
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев прокомментировал ситуацию на Украине
Медведев: противники России делают все, чтобы разжечь пламя конфликта на Украине