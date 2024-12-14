https://ria.ru/20241214/medvedev-1989213856.html

"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев

"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев

"Единая Россия" должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, партия будет это делать, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:24

2024-12-14T15:24

2024-12-14T15:39

единая россия

россия

москва

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, партия будет это делать, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России"."С нас действительно особый спрос. Мы должны быть готовы весь свой опыт, все свои знания, все свои навыки обратить на благо Отчизны. Это не просто декларации, это суть того, что мы делали и будем делать впредь", - сказал Медведев.Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

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