Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 14.12.2024 (обновлено: 15:39 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989213856.html
"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев
"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев
"Единая Россия" должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, партия будет это делать, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:24
2024-12-14T15:39
единая россия
россия
москва
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_105:0:2838:1537_1920x0_80_0_0_8e122c6bd4ba9bad585cf9daa900e6c2.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, партия будет это делать, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России"."С нас действительно особый спрос. Мы должны быть готовы весь свой опыт, все свои знания, все свои навыки обратить на благо Отчизны. Это не просто декларации, это суть того, что мы делали и будем делать впредь", - сказал Медведев.Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241214/putin-1989216758.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_7ed8a9e8e467506fd2ea8fa4aff64b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, россия, москва, дмитрий медведев
Единая Россия, Россия, Москва, Дмитрий Медведев
"Единая Россия" обратит свои знания на благо страны, заявил Медведев

Медведев: "Единая Россия" обратит весь свой опыт и знания на благо страны

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" должна быть готова обратить весь свой опыт и знания на благо страны, партия будет это делать, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
"С нас действительно особый спрос. Мы должны быть готовы весь свой опыт, все свои знания, все свои навыки обратить на благо Отчизны. Это не просто декларации, это суть того, что мы делали и будем делать впредь", - сказал Медведев.
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин назвал прямой и честный разговор с людьми залогом доверия граждан
Вчера, 15:37
 
Единая РоссияРоссияМоскваДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала