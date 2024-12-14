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Медведь в Приморье убил охотника, у которого заклинило ружье - РИА Новости, 14.12.2024
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06:11 14.12.2024 (обновлено: 14:55 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medved-1989177117.html
Медведь в Приморье убил охотника, у которого заклинило ружье
Медведь в Приморье убил охотника, у которого заклинило ружье - РИА Новости, 14.12.2024
Медведь в Приморье убил охотника, у которого заклинило ружье
Медведь убил охотника в лесу в Кировском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T06:11
2024-12-14T14:55
происшествия
кировский район
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Медведь убил охотника в лесу в Кировском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора. "Мужчина пошел на охоту за медведем. Найдено его тело. Вероятно, у него заклинило ружье", — сказал собеседник. Он отметил, что пока нет данных о том, ранен ли медведь, но хищника, скорее всего, будут искать.Также в охотнадзоре уточнили, что инцидент произошел в десяти километрах от ближайшего населенного пункта. У мужчины было разрешение на охоту.Как позже сообщило краевое Минприроды, мужчина охотился на медведя в берлоге."Обнаружив берлогу, он произвел выстрел, животное выскочило, но ружье заклинило и мужчина не смог произвести повторный выстрел. В результате медведь нанес травмы охотнику и убежал. От полученных ранений мужчина скончался. По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя. Огнестрельных травм животное не получило", — рассказали в ведомстве.Инспекторы и охотники с собаками выслеживают медведя. Если он отправился в сторону населенных пунктов и дороги, то будет принято решение об отстреле. Охотники и население ближайших поселков предупреждены и получили рекомендации по безопасности. Если же медведь ушел вглубь тайги, то угрозы для жителей он не представляет, отмечает министерство.
https://ria.ru/20241209/medved-1988108910.html
https://ria.ru/20241112/medved-1983224581.html
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происшествия, кировский район
Происшествия, Кировский район
Медведь в Приморье убил охотника, у которого заклинило ружье

Медведь убил охотника с заклинившим ружьем в Кировском районе Приморья

© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника Медведь в Приморье
Медведь в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника
Медведь в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Медведь убил охотника в лесу в Кировском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора.
«
"Мужчина пошел на охоту за медведем. Найдено его тело. Вероятно, у него заклинило ружье", — сказал собеседник.
Он отметил, что пока нет данных о том, ранен ли медведь, но хищника, скорее всего, будут искать.
Также в охотнадзоре уточнили, что инцидент произошел в десяти километрах от ближайшего населенного пункта. У мужчины было разрешение на охоту.
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Как позже сообщило краевое Минприроды, мужчина охотился на медведя в берлоге.
"Обнаружив берлогу, он произвел выстрел, животное выскочило, но ружье заклинило и мужчина не смог произвести повторный выстрел. В результате медведь нанес травмы охотнику и убежал. От полученных ранений мужчина скончался. По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя. Огнестрельных травм животное не получило", — рассказали в ведомстве.
Инспекторы и охотники с собаками выслеживают медведя. Если он отправился в сторону населенных пунктов и дороги, то будет принято решение об отстреле. Охотники и население ближайших поселков предупреждены и получили рекомендации по безопасности. Если же медведь ушел вглубь тайги, то угрозы для жителей он не представляет, отмечает министерство.
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