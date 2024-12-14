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Певица Мара выступила в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
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https://ria.ru/20241214/mara-1989231287.html
Певица Мара выступила в зоне СВО
Певица Мара выступила в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Певица Мара выступила в зоне СВО
Рок‐певица и музыкант Мара выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск "Центр", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:03
2024-12-14T17:03
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Рок‐певица и музыкант Мара выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск "Центр", передаёт корреспондент РИА Новости. "Главная задача для любого артиста сейчас, в это время, на мой взгляд, это поддерживать наших парней, приезжать сюда и играть им концерты. Конечно, в первую очередь это должны делать люди, которые сами пишут песни, которые играют рок-музыку, как у меня, которые несут энергию, несут драйв, мощь, заряд и мощнейшую мотивацию в словах, в тексте, потому что текст для рок-песни и для рок-музыки это самое важное. Культурный фронт всегда влиял очень сильно на приближение победы", — рассказала РИА Новости певица. Мара регулярно ездит с концертами в зону с момента мобилизации, посетила все новые регионы, а также приграничные Курскую и Белгородскую области. Накануне состоялось её 72-ое выступление на фронте. По словам музыканта, деятели культуры связывают тыл и фронт, поддерживая бойцов и рассказывая людям об их подвигах. "Русские артисты, русские музыканты обязаны поддерживать своих русских бойцов... И то, что они сбежали, в итоге это прекрасно, без них станет гораздо чище, это очищение. А есть артисты, безусловно, очень хорошие, и хорошие люди, и хорошие ребята, и классные музыканты, которые точно так же ездят сюда и поддерживают. Объединены, потому что победа невозможна без единения всей страны", — прокомментировала поведение уехавших из России коллег Мара. По словам военнослужащих, любых артистов в зоне СВО встречают с интересом, многие открывают для себя новых музыкальных исполнителей именно во время полевых концертов. "Считаю, что это поднимает моральный дух. Немножко кусочек культуры в такое суровое время... Некоторые военную музыку слушают, там какие-то песни про СВО и так далее. А кто-то хочет немножко отвлечься, слушать какую-то гражданскую музыку", — поделился впечатлениями военнослужащий с позывным "Крыло".
https://ria.ru/20241102/vokal-1981455229.html
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россия, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецк
Певица Мара выступила в зоне СВО

Рок-певица Мара выступила с концертом для штурмовиков группировки "Центр"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПевица Мара
Певица Мара - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Певица Мара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Рок‐певица и музыкант Мара выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск "Центр", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Главная задача для любого артиста сейчас, в это время, на мой взгляд, это поддерживать наших парней, приезжать сюда и играть им концерты. Конечно, в первую очередь это должны делать люди, которые сами пишут песни, которые играют рок-музыку, как у меня, которые несут энергию, несут драйв, мощь, заряд и мощнейшую мотивацию в словах, в тексте, потому что текст для рок-песни и для рок-музыки это самое важное. Культурный фронт всегда влиял очень сильно на приближение победы", — рассказала РИА Новости певица.
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Мара регулярно ездит с концертами в зону с момента мобилизации, посетила все новые регионы, а также приграничные Курскую и Белгородскую области. Накануне состоялось её 72-ое выступление на фронте. По словам музыканта, деятели культуры связывают тыл и фронт, поддерживая бойцов и рассказывая людям об их подвигах.
«
"Русские артисты, русские музыканты обязаны поддерживать своих русских бойцов... И то, что они сбежали, в итоге это прекрасно, без них станет гораздо чище, это очищение. А есть артисты, безусловно, очень хорошие, и хорошие люди, и хорошие ребята, и классные музыканты, которые точно так же ездят сюда и поддерживают. Объединены, потому что победа невозможна без единения всей страны", — прокомментировала поведение уехавших из России коллег Мара.
По словам военнослужащих, любых артистов в зоне СВО встречают с интересом, многие открывают для себя новых музыкальных исполнителей именно во время полевых концертов.
"Считаю, что это поднимает моральный дух. Немножко кусочек культуры в такое суровое время... Некоторые военную музыку слушают, там какие-то песни про СВО и так далее. А кто-то хочет немножко отвлечься, слушать какую-то гражданскую музыку", — поделился впечатлениями военнослужащий с позывным "Крыло".
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