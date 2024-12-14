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Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании

Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании - РИА Новости, 14.12.2024

Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании

Испанский миллиардер, основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года, сообщает газета Pais со ссылкой... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:23

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Испанский миллиардер, основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции и компании. "Основатель Mango Исак Андик <...> умер после падения в ущелье возле пещер Сальнитре, относящихся к горному массиву Монтсеррат", — говорится в материале. Как уточняется, трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Кольбато провинции Барселона. Бизнесмен находился на экскурсии со своей семьей. По данным Pais, Андик считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании. Его состояние достигло примерно 4,5 миллиарда евро.Председатель правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил соболезнования в соцсети X семье Андика, добавив, что предприниматель оставил неизгладимый след в сфере мировой моды.

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в мире, барселона (город), каталония, испания