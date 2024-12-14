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Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании - РИА Новости, 14.12.2024
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20:23 14.12.2024 (обновлено: 21:01 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/mango-1989250906.html
Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании
Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании - РИА Новости, 14.12.2024
Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании
Испанский миллиардер, основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года, сообщает газета Pais со ссылкой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:23
2024-12-14T21:01
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барселона (город)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Испанский миллиардер, основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции и компании. "Основатель Mango Исак Андик &lt;...&gt; умер после падения в ущелье возле пещер Сальнитре, относящихся к горному массиву Монтсеррат", — говорится в материале. Как уточняется, трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Кольбато провинции Барселона. Бизнесмен находился на экскурсии со своей семьей. По данным Pais, Андик считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании. Его состояние достигло примерно 4,5 миллиарда евро.Председатель правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил соболезнования в соцсети X семье Андика, добавив, что предприниматель оставил неизгладимый след в сфере мировой моды.
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в мире, барселона (город), каталония, испания
В мире, Барселона (город), Каталония, Испания
Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании

Основатель Mango Исак Андик погиб в горах в Испании в возрасте 71 года

© Getty Images / Robert MarquardtОснователь сети магазинов одежды Mango Исак Андик
Основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / Robert Marquardt
Основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Испанский миллиардер, основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции и компании.
«
"Основатель Mango Исак Андик <...> умер после падения в ущелье возле пещер Сальнитре, относящихся к горному массиву Монтсеррат", — говорится в материале.
Как уточняется, трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Кольбато провинции Барселона. Бизнесмен находился на экскурсии со своей семьей.
По данным Pais, Андик считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании. Его состояние достигло примерно 4,5 миллиарда евро.
Председатель правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил соболезнования в соцсети X семье Андика, добавив, что предприниматель оставил неизгладимый след в сфере мировой моды.
 
В миреБарселона (город)КаталонияИспания
 
 
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