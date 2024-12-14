https://ria.ru/20241214/makron-1989231076.html
Макрон балансирует на грани обрыва, заявил Пушков
Макрон балансирует на грани обрыва, заявил Пушков - РИА Новости, 14.12.2024
Макрон балансирует на грани обрыва, заявил Пушков
Президент Франции Эммануэль Макрон балансирует на грани обрыва, его решение о назначении Франсуа Байру на пост премьера вызвало негодование всех политических... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:00
2024-12-14T17:00
2024-12-14T17:01
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон балансирует на грани обрыва, его решение о назначении Франсуа Байру на пост премьера вызвало негодование всех политических сил, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Накануне новым главой французского кабмина был назначен центрист и соратник президента Эммануэля Макрона 73-летний Франсуа Байру. "Макрон действительно балансирует на грани обрыва. Он только что назначил нового премьера Франсуа Байру из небольшой центристской партии, чем опять вызвал негодование и правых, и левых, совместно имеющих большинство в парламенте. Правительство Байру может оказаться не более долговечным, чем правительство Барнье", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Ранее правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Вотум недоверия предыдущему премьеру Франции Мишелю Барнье был вынесен после проведения им законопроекта о бюджете в обход голосования в парламенте, в котором у президентской фракции нет большинства.
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в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, алексей пушков, совет федерации рф, россия
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Россия
Макрон балансирует на грани обрыва, заявил Пушков
Пушков назвал назначение Байру премьером Франции балансирующим на грани обрыва