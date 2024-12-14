https://ria.ru/20241214/letchik-1989265528.html

Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение

Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение - РИА Новости, 14.12.2024

Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение

Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:08

2024-12-14T23:08

2024-12-14T23:44

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

херсон

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. "Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают, <…> используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства", — говорится в публикации.Отмечается, что сбитый летчик числился в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил.Подробности о модели самолета и конкретном виде применяемого оружия не раскрываются.Ранее в субботу пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщила, что средства ПВО севернее Херсона сбили самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра. Оба пилота украинского самолета уничтожены.

https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html

https://ria.ru/20241214/vystrela-1989249184.html

украина

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, херсонская область , херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины