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Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 14.12.2024 (обновлено: 23:44 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/letchik-1989265528.html
Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение
Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение - РИА Новости, 14.12.2024
Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение
Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:08
2024-12-14T23:44
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. "Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают, &lt;…&gt; используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства", — говорится в публикации.Отмечается, что сбитый летчик числился в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил.Подробности о модели самолета и конкретном виде применяемого оружия не раскрываются.Ранее в субботу пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщила, что средства ПВО севернее Херсона сбили самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра. Оба пилота украинского самолета уничтожены.
https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html
https://ria.ru/20241214/vystrela-1989249184.html
украина
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украина, херсонская область , херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение

ВС Украины признали, что сбитый у Херсона летчик применял иностранное вооружение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение.
"Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают, <…> используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства", — говорится в публикации.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Отмечается, что сбитый летчик числился в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил.
Подробности о модели самолета и конкретном виде применяемого оружия не раскрываются.
Ранее в субботу пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщила, что средства ПВО севернее Херсона сбили самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра. Оба пилота украинского самолета уничтожены.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьХерсонВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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