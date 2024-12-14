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Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение
Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение - РИА Новости, 14.12.2024
Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение
Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:08
2024-12-14T23:08
2024-12-14T23:44
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Воздушные силы Украины подтвердили в Telegram-канале, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. "Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают, <…> используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства", — говорится в публикации.Отмечается, что сбитый летчик числился в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил.Подробности о модели самолета и конкретном виде применяемого оружия не раскрываются.Ранее в субботу пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщила, что средства ПВО севернее Херсона сбили самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра. Оба пилота украинского самолета уничтожены.
https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html
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Сбитый у Херсона украинский летчик использовал иностранное вооружение
ВС Украины признали, что сбитый у Херсона летчик применял иностранное вооружение