https://ria.ru/20241214/krit-1989198837.html

На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами

На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 14.12.2024

На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами

Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась возле острова Гавдос недалеко от Крита, спасены 37 человек, один погиб и 40 человек пропали без вести, сообщило... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:35

2024-12-14T13:35

2024-12-14T13:35

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крит (остров)

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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась возле острова Гавдос недалеко от Крита, спасены 37 человек, один погиб и 40 человек пропали без вести, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. "Крупная спасательная операция была организована рано утром в субботу у Гавдоса, где перевернулась лодка по пока неясным причинам. На месте крушения были спасены 37 человек, найден один погибший. 40 человек пропали без вести", - сообщило телевидение. Место крушения находится в 12 морских милях к юго-западу от острова. В операции участвуют два корабля, суда береговой охраны, вертолет ВВС и вертолет ВМС. Телевидение сообщило, в этом же районе были проведены еще две спасательные операции. В 40 морских милях к югу от Гавдоса было замечено еще одно судно, на борту которого находились 47 мигрантов, находящихся в опасности. Все они были спасены и доставлены в порт Палеохора. Третья операция проходила рано утром в субботу в 28 морских милях к югу от Гавдоса, где было замечено судно с примерно 40 мигрантами.

https://ria.ru/20241211/evrokomissiya-1988623657.html

https://ria.ru/20240904/migranty-1970617793.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, крит (остров)