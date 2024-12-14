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На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 14.12.2024
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13:35 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/krit-1989198837.html
На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами
На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 14.12.2024
На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами
Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась возле острова Гавдос недалеко от Крита, спасены 37 человек, один погиб и 40 человек пропали без вести, сообщило... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:35
2024-12-14T13:35
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась возле острова Гавдос недалеко от Крита, спасены 37 человек, один погиб и 40 человек пропали без вести, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. "Крупная спасательная операция была организована рано утром в субботу у Гавдоса, где перевернулась лодка по пока неясным причинам. На месте крушения были спасены 37 человек, найден один погибший. 40 человек пропали без вести", - сообщило телевидение. Место крушения находится в 12 морских милях к юго-западу от острова. В операции участвуют два корабля, суда береговой охраны, вертолет ВВС и вертолет ВМС. Телевидение сообщило, в этом же районе были проведены еще две спасательные операции. В 40 морских милях к югу от Гавдоса было замечено еще одно судно, на борту которого находились 47 мигрантов, находящихся в опасности. Все они были спасены и доставлены в порт Палеохора. Третья операция проходила рано утром в субботу в 28 морских милях к югу от Гавдоса, где было замечено судно с примерно 40 мигрантами.
https://ria.ru/20241211/evrokomissiya-1988623657.html
https://ria.ru/20240904/migranty-1970617793.html
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в мире, крит (остров)
В мире, Крит (остров)
На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами

На Крите перевернулась лодка с мигрантами, 40 человек пропали без вести

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабль в Южно-Китайское море
Корабль в Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась возле острова Гавдос недалеко от Крита, спасены 37 человек, один погиб и 40 человек пропали без вести, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.
"Крупная спасательная операция была организована рано утром в субботу у Гавдоса, где перевернулась лодка по пока неясным причинам. На месте крушения были спасены 37 человек, найден один погибший. 40 человек пропали без вести", - сообщило телевидение.
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Место крушения находится в 12 морских милях к юго-западу от острова.
В операции участвуют два корабля, суда береговой охраны, вертолет ВВС и вертолет ВМС.
Телевидение сообщило, в этом же районе были проведены еще две спасательные операции. В 40 морских милях к югу от Гавдоса было замечено еще одно судно, на борту которого находились 47 мигрантов, находящихся в опасности. Все они были спасены и доставлены в порт Палеохора. Третья операция проходила рано утром в субботу в 28 морских милях к югу от Гавдоса, где было замечено судно с примерно 40 мигрантами.
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