https://ria.ru/20241214/kredity-1989206644.html

Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост - РИА Новости, 14.12.2024

Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

Дешевые кредиты приведут к росту инфляции, а не производства в условиях дефицита рабочей силы, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:49

2024-12-14T14:49

2024-12-14T14:49

экономика

цены на нефть

кольский полуостров

забайкальский край

владимир потанин

норильский никель

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дешевые кредиты приведут к росту инфляции, а не производства в условиях дефицита рабочей силы, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин. "Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить.… При той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост. То есть для того, чтобы инвестировать, особенно если мы говорим о кредитных ресурсах и высоких ставках на них, то их снижение ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК. По его мнению, если сейчас дать необоснованные дешевые кредиты, то сразу возникают вопросы, кому давать и как давать. Кроме того, он отметил, что дешевые кредиты окажут немедленное влияние на инфляцию, в то время как на производство потребуется какое-то время. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

https://ria.ru/20241212/kredit-1988723704.html

кольский полуостров

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, кольский полуостров, забайкальский край, владимир потанин, норильский никель