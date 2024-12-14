Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
Потанин: выдача дешевых кредитов приведет к росту инфляции, а не производства
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дешевые кредиты приведут к росту инфляции, а не производства в условиях дефицита рабочей силы, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин.
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"Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить.… При той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост. То есть для того, чтобы инвестировать, особенно если мы говорим о кредитных ресурсах и высоких ставках на них, то их снижение ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК.
По его мнению, если сейчас дать необоснованные дешевые кредиты, то сразу возникают вопросы, кому давать и как давать. Кроме того, он отметил, что дешевые кредиты окажут немедленное влияние на инфляцию, в то время как на производство потребуется какое-то время.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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