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Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост - РИА Новости, 14.12.2024
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14:49 14.12.2024
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Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост - РИА Новости, 14.12.2024
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
Дешевые кредиты приведут к росту инфляции, а не производства в условиях дефицита рабочей силы, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:49
2024-12-14T14:49
экономика
цены на нефть
кольский полуостров
забайкальский край
владимир потанин
норильский никель
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дешевые кредиты приведут к росту инфляции, а не производства в условиях дефицита рабочей силы, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин. "Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить.… При той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост. То есть для того, чтобы инвестировать, особенно если мы говорим о кредитных ресурсах и высоких ставках на них, то их снижение ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК. По его мнению, если сейчас дать необоснованные дешевые кредиты, то сразу возникают вопросы, кому давать и как давать. Кроме того, он отметил, что дешевые кредиты окажут немедленное влияние на инфляцию, в то время как на производство потребуется какое-то время. "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
https://ria.ru/20241212/kredit-1988723704.html
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экономика, цены на нефть, кольский полуостров, забайкальский край, владимир потанин, норильский никель
Экономика, Цены на нефть, Кольский полуостров, Забайкальский край, Владимир Потанин, Норильский никель
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

Потанин: выдача дешевых кредитов приведет к росту инфляции, а не производства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дешевые кредиты приведут к росту инфляции, а не производства в условиях дефицита рабочей силы, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин.
«
"Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить.… При той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост. То есть для того, чтобы инвестировать, особенно если мы говорим о кредитных ресурсах и высоких ставках на них, то их снижение ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы", - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК.
По его мнению, если сейчас дать необоснованные дешевые кредиты, то сразу возникают вопросы, кому давать и как давать. Кроме того, он отметил, что дешевые кредиты окажут немедленное влияние на инфляцию, в то время как на производство потребуется какое-то время.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года
12 декабря, 04:09
 
ЭкономикаЦены на нефтьКольский полуостровЗабайкальский крайВладимир ПотанинНорильский никель
 
 
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