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В Южной Корее призвали к расследованию попытки госпереворота - РИА Новости, 14.12.2024
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11:29 14.12.2024 (обновлено: 12:26 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/koreya-1989190563.html
В Южной Корее призвали к расследованию попытки госпереворота
В Южной Корее призвали к расследованию попытки госпереворота - РИА Новости, 14.12.2024
В Южной Корее призвали к расследованию попытки госпереворота
Оппозиция Южной Кореи после успешного голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю призвала к скорейшему назначению спецпрокурора для... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:29
2024-12-14T12:26
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Оппозиция Южной Кореи после успешного голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю призвала к скорейшему назначению спецпрокурора для расследования попытки насильственного захвата власти, передает корреспондент РИА Новости из здания парламента.Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными."Отстранение Юн Сок Ёля, главного виновника мятежа, от должности — это лишь первый шаг к урегулированию ситуации… Мы продолжим настороженно следить за ситуацией, пока не будет проведено тщательное расследование всех участников мятежа, включая Юн Сок Ёля, и они не будут наказаны", - заявил лидер фракции демократов в парламенте Пак Чхан Дэ на лестнице главного здания парламента сразу после утверждения решения об импичменте президенту Юн Сок Елю.Он также сказал, что прокуратура приложит все усилия, чтобы быстро назначить специального прокурора для расследования дела о введении военного положения."Демократическая партия приложит все усилия для быстрого формирования специальной следственной группы по делу о мятеже и проведения расследования, а также добьётся утверждения импичмента", - заявил политик.Он призвал Конституционной суд, за которым теперь окончательное решение об импичменте президенту, как можно скорее рассмотреть процедуру импичмента и вынести "справедливое решение" в соответствии с конституцией страны.Пак Чхан Дэ добавил, что его Объединенная демократическая партия "извлечёт уроки" из этой ситуации, чтобы лучше понимать чувства народа, а также сделает "всё возможное для восстановления стабильности в стране" и улучшения жизни граждан. Он также поблагодарил народ Южной Кореи, который "пишет новую страницу истории демократии".Южнокорейский парламент 12 декабря проголосовал за назначение специального прокурора для расследования ситуации с введением военного положения и в четвертый раз поддержал законопроект о проведении специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Оба решения были приняты 195 голосами "за". На том же заседании оппозиция поддержала импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и главе полиции Чо Чжи Хо, они были временно отстранены от исполнения обязанностей.
https://ria.ru/20241213/koreya-1988998978.html
https://ria.ru/20241212/koreya-1988769241.html
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
В Южной Корее призвали к расследованию попытки госпереворота

Оппозиция в Южной Корее призвала к расследованию попытки госпереворота

© AP Photo / Jeon Heon-kyunПленарное заседание в Южной Корее
Пленарное заседание в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Jeon Heon-kyun
Пленарное заседание в Южной Корее
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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Оппозиция Южной Кореи после успешного голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю призвала к скорейшему назначению спецпрокурора для расследования попытки насильственного захвата власти, передает корреспондент РИА Новости из здания парламента.
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными.
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"Отстранение Юн Сок Ёля, главного виновника мятежа, от должности — это лишь первый шаг к урегулированию ситуации… Мы продолжим настороженно следить за ситуацией, пока не будет проведено тщательное расследование всех участников мятежа, включая Юн Сок Ёля, и они не будут наказаны", - заявил лидер фракции демократов в парламенте Пак Чхан Дэ на лестнице главного здания парламента сразу после утверждения решения об импичменте президенту Юн Сок Елю.
Он также сказал, что прокуратура приложит все усилия, чтобы быстро назначить специального прокурора для расследования дела о введении военного положения.
"Демократическая партия приложит все усилия для быстрого формирования специальной следственной группы по делу о мятеже и проведения расследования, а также добьётся утверждения импичмента", - заявил политик.
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Он призвал Конституционной суд, за которым теперь окончательное решение об импичменте президенту, как можно скорее рассмотреть процедуру импичмента и вынести "справедливое решение" в соответствии с конституцией страны.
Пак Чхан Дэ добавил, что его Объединенная демократическая партия "извлечёт уроки" из этой ситуации, чтобы лучше понимать чувства народа, а также сделает "всё возможное для восстановления стабильности в стране" и улучшения жизни граждан. Он также поблагодарил народ Южной Кореи, который "пишет новую страницу истории демократии".
Южнокорейский парламент 12 декабря проголосовал за назначение специального прокурора для расследования ситуации с введением военного положения и в четвертый раз поддержал законопроект о проведении специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Оба решения были приняты 195 голосами "за". На том же заседании оппозиция поддержала импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и главе полиции Чо Чжи Хо, они были временно отстранены от исполнения обязанностей.
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