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В ЕАО двух граждан Китая будут судить за контрабанду золота - РИА Новости, 14.12.2024
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07:03 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/kontrabanda-1989177920.html
В ЕАО двух граждан Китая будут судить за контрабанду золота
В ЕАО двух граждан Китая будут судить за контрабанду золота - РИА Новости, 14.12.2024
В ЕАО двух граждан Китая будут судить за контрабанду золота
Двое граждан Китая предстанут перед судом в Еврейской автономной области по обвинению в контрабанде золота на более чем 3,8 миллиона рублей на родину, сообщает... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:03
2024-12-14T07:03
происшествия
китай
еврейская автономная область
дальневосточная транспортная прокуратура
черная пятница
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Двое граждан Китая предстанут перед судом в Еврейской автономной области по обвинению в контрабанде золота на более чем 3,8 миллиона рублей на родину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительные акты по уголовным делам в отношении двух граждан Китая. По версии следствия, в сентябре текущего года мужчины, направляясь на пароме в Тунцзян через пункт пропуска Нижнеленинское в ЕАО, незаконно переместили через таможенную границу около 500 граммов золота стоимостью свыше 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Фигуранты спрятали металлизированный песок и фрагменты металла в пачки из-под сигарет и кошельки. Обвиняемые работали на золотодобывающем предприятии и планировали вывезти драгоценный металл, чтобы сдать в ломбард на родине, отмечает прокуратура. Для рассмотрения по существу уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Еврейской автономной области.
https://ria.ru/20241206/primore-1987646401.html
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происшествия, китай, еврейская автономная область, дальневосточная транспортная прокуратура, черная пятница
Происшествия, Китай, Еврейская автономная область, Дальневосточная транспортная прокуратура, Черная пятница
В ЕАО двух граждан Китая будут судить за контрабанду золота

В ЕАО двух граждан КНР будут судить за контрабанду золота на 3,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУпаковка золотого слитка
Упаковка золотого слитка - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковка золотого слитка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Двое граждан Китая предстанут перед судом в Еврейской автономной области по обвинению в контрабанде золота на более чем 3,8 миллиона рублей на родину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительные акты по уголовным делам в отношении двух граждан Китая. По версии следствия, в сентябре текущего года мужчины, направляясь на пароме в Тунцзян через пункт пропуска Нижнеленинское в ЕАО, незаконно переместили через таможенную границу около 500 граммов золота стоимостью свыше 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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6 декабря, 07:21
Фигуранты спрятали металлизированный песок и фрагменты металла в пачки из-под сигарет и кошельки. Обвиняемые работали на золотодобывающем предприятии и планировали вывезти драгоценный металл, чтобы сдать в ломбард на родине, отмечает прокуратура.
Для рассмотрения по существу уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Еврейской автономной области.
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ПроисшествияКитайЕврейская автономная областьДальневосточная транспортная прокуратураЧерная пятница
 
 
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