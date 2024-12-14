https://ria.ru/20241214/khamas-1989246502.html

ХАМАС обвинило Израиль в нанесении удара по месту содержания пленных

ХАМАС обвинило Израиль в нанесении удара по месту содержания пленных - РИА Новости, 14.12.2024

ХАМАС обвинило Израиль в нанесении удара по месту содержания пленных

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что Израиль недавно нанес удар по месту в секторе Газа, в котором содержались... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:34

2024-12-14T19:34

2024-12-14T19:34

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КАИР, 14 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что Израиль недавно нанес удар по месту в секторе Газа, в котором содержались пленные. "Оккупационная (израильская – ред.) армия недавно нанесла удар по месту, в котором находились пленные противника, и повторила обстрел, чтобы подтвердить их гибель", - говорится в заявлении представителя бригад "Аль-Кассам" Абу Убейды. По его словам, Израиль намеренно обстрелял это место с целью убийства заложников и их охраны. "Наши бойцы пытались извлечь пленных противника и смогли достать одного из них, его судьба неизвестна", - добавил Абу Убейда. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильские и палестинские источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, отмечают прогресс и выражают оптимизм по поводу шансов добиться заключения сделки в рамках нынешнего раунда переговоров. Ранее член политического руководства движения ХАМАС в Ливане Бассам Халяф заявил РИА Новости, что заинтересованные стороны торопятся завершить соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, переговоры приобрели большой темп. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на посредников сообщала, что ХАМАС впервые заявило, что может согласиться на сделку, которая позволит силам Израиля временно оставаться в Газе после окончания боевых действий. Во вторник власти Египта заявили, что в Каир прибыла израильская делегация для обсуждения перемирия в секторе Газа и обсуждения вопросов по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав. В понедельник ХАМАС заявило, что его делегация провела встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве.

https://ria.ru/20241214/gaza-1989176184.html

https://ria.ru/20241213/tartus-1989158753.html

https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html

каир (город)

сша

израиль

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в мире, каир (город), сша, израиль, дональд трамп, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа