https://ria.ru/20241214/kavelashvili-1988771876.html

Биография Михаила Кавелашвили

Биография Михаила Кавелашвили - РИА Новости, 14.12.2024

Биография Михаила Кавелашвили

Михаил Гурамович Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Тбилиси (по другим данным – в городе Болниси). РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:45

2024-12-14T09:45

2024-12-14T21:38

справки

грузия

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Михаил Гурамович Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Тбилиси (по другим данным – в городе Болниси).В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, но на втором курсе покинул вуз.Футбольную карьеру начал в тбилисском "Локомотиве" на позиции нападающего.В 1988-1995 годах выступал за "Динамо Тбилиси".Был капитаном команды. Забил 80 голов в 130 матчах. В составе команды стал пятикратным чемпионом Грузии (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) и четырехкратным обладателем Кубка Грузии (1992, 1993, 1994, 1995).С 1991 по 2002 годы выступал за сборную Грузии.В составе сборной провел 45 матчей, забил девять голов.В 1990-е годы Кавелашвили был одним из первых грузинских футболистов, покинувших страну и ставших легионерами в крупных клубах.В 1994-1995 годы играл за владикавказский "Спартак-Аланию", в его составе стал чемпионом России (1995) В 1995 году вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России на первой позиции.В 1995-1997 годы играл в клубе "Манчестер Сити" (Великобритания).В 1997 году был передан в аренду в швейцарский "Грассхоппер", в составе которого стал чемпионом Швейцарии (1998).Затем выступал еще в четырех швейцарских клубах: в 1999-2002 годы – в "Цюрихе", в 2002-2003 годы – в "Люцерне", в 2003-2004 годы – в "Сьоне", в 2004-2005 годы – в "Арау". В 2004 году на один год вернулся в "Аланию".В 2005 и 2006 годах играл в швейцарском "Базеле", а затем завершил спортивную карьеру.В 2006 году получил швейцарскую лицензию категории C на тренерское образование, а в 2016 году – лицензию категории B на тренерское образование УЕФА.В 2007 году стал основателем и председателем организации "Наш футбол".С 2009 года – основатель и почетный президент Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) в Грузии.В 2014 году разработал стратегию развития футбола "Фабрика талантов".В 2016-2020 годы – депутат парламента Грузии 9-го созыва от блока "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Был председателем комитета по спорту и делам молодежи.В 2020 году был переизбран. Был председателем комитета по спорту и делам молодежи, членом комитета по процедурным вопросам и регламенту. В 2022 году Михаил Кавелашвили вместе с депутатами Созаром Субари и Дмитрием Хундадзе вышли из "Грузинской мечты". Свое решение они объяснили в открытом письме, обвинив США в "обострении политического фона" и "искусственном создании революционного настроя" в Грузии и заявив, что внепартийный статус позволит им доносить до общества больше правды о политических процессах в стране.Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине.Впоследствии группа депутатов образовала общественную организацию "Сила народа". В марте 2024 года "Сила народа" официально зарегистрировала политическую партию. Михаил Кавелашвили вошел в ее главный комитет. Он также занял пост политсекретаря. Партия входит в коалицию с "Грузинской мечтой".В октябре 2024 года Кавелашвили снова был избран депутатом парламента.Михаил Кавелашвили – телеведущий, футбольный эксперт, автор многочисленных публикаций в СМИ.27 ноября 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула Кавелашвили своим кандидатом на пост президента страны. В связи со своим выдвижением Михаил Кавелишвили заявил: "Наше общество в противостоянии, разжигается радикализация, поляризация, наши недружественные друзья помогают активизировать этот процесс, поэтому одной из главных целей и задач будет возвращение института президента в конституционные рамки… Я сделаю все для объединения грузинского общества, для наших национальных интересов, для объединения общества вокруг идеи идентичности и независимости Грузии…". Кавелашвили женат, в семье воспитывается четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, грузия