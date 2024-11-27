https://ria.ru/20241127/gruziya-1985935930.html

Бывший футболист стал кандидатом на президентских выборах в Грузии

Бывший футболист стал кандидатом на президентских выборах в Грузии - РИА Новости, 27.11.2024

Бывший футболист стал кандидатом на президентских выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула в кандидаты на пост президента страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, сообщил основатель и почетный... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:09

2024-11-27T10:09

2024-11-27T12:10

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула в кандидаты на пост президента страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, сообщил основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге."Политсовет "Грузинской мечты" принял решение представить на пост президента Михаила Кавелашвили. На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии", — сказал Иванишвили.Он напомнил, что спортсмен за свою футбольную карьеру стал чемпионом нескольких стран.Кавелашвили родился в 1971 году в Тбилиси. Начал играть в местном "Локомотиве", затем перешел в тбилисское "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии (1990-1995). В 1995-м перешел во владикавказский клуб "Спартак-Алания", с которым завоевал чемпионство России. В 1998 году стал чемпионом Швейцарии в составе цюрихского "Грассхоппера".За национальную сборную Кавелашвили сыграл более 40 матчей.Парламент Грузии назначил выборы главы государства на 14 декабря. Президента впервые изберет коллегия выборщиков. В этот орган войдут 300 человек: половину составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.Действующий президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и вместе с ней не признает итоги парламентских выборов 26 октября, на которых победила "Грузинская мечта". Зурабишвили не исключила, что будет баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985728133.html

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грузия, тбилиси, владикавказ, бидзина иванишвили, в мире