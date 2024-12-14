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Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 14.12.2024
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10:31 14.12.2024 (обновлено: 17:11 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/ivleeva-1989187718.html
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 14.12.2024
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии
Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:31
2024-12-14T17:11
московский городской суд
анастасия ивлеева
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции."Оставить постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения", — сказано в карточке административного дела.Тверской райсуд в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").Тогда же на судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".Ивлеева в суде не присутствовала. Тогда ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления.Вину в дискредитации армии блогер не признала.* Принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241205/ivleeva-1987504011.html
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московский городской суд, анастасия ивлеева, россия, происшествия
Московский городской суд, Анастасия Ивлеева, Россия, Происшествия
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии

Мосгорсуд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции.
"Оставить постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения", — сказано в карточке административного дела.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Суд прекратил дело Ивлеевой с "Тим Филмз"
5 декабря, 13:14
Тверской райсуд в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").
Тогда же на судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суде не присутствовала. Тогда ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления.
Вину в дискредитации армии блогер не признала.
* Принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия"
27 сентября, 14:58
 
Московский городской судАнастасия ИвлееваРоссияПроисшествия
 
 
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