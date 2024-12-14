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Гуцул назвала партнерство с Россией стратегически важным для Гагаузии

Гуцул назвала партнерство с Россией стратегически важным для Гагаузии - РИА Новости, 14.12.2024

Гуцул назвала партнерство с Россией стратегически важным для Гагаузии

Партнерство с Россией остается стратегически важным для Гагаузии, власти молдавской автономии нацелены на расширение межрегионального сотрудничества, укрепление РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:11

2024-12-14T17:11

2024-12-14T18:20

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Партнерство с Россией остается стратегически важным для Гагаузии, власти молдавской автономии нацелены на расширение межрегионального сотрудничества, укрепление культурных и экономических связей, заявила глава региона Евгения Гуцул. Глава Гагаузии сообщила, что в воскресенье она участвовала в телемосте между студентами и преподавателями Московского педагогического государственного университета и Комратского государственного университета из Гагаузии. По ее словам, на онлайн-встрече говорили о том, что Гагаузию и Россию связывает многовековая дружба и тесные межрегиональные связи в сфере экономики, образования, науки и культуры. "Партнерство с Россией для нас остается стратегически важным. Власти Гагаузии нацелены на расширение межрегионального сотрудничества, укрепление культурных и экономических связей... Совместными усилиями мы создаем будущее, в котором наши традиции, культура и духовные ценности сохранятся и будут переданы следующим поколениям", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии. Глава автономии подчеркнула, что в Гагаузии и во всей Молдавии традиционные семейные ценности, уважение к религии и духовным устоям всегда остаются основой общества, что близко как гагаузскому, так и российскому народу. "К сожалению, мы живем в эпоху глобальных вызовов, когда Запад бросает колоссальные ресурсы, чтобы разорвать эти узы. В центре особого внимания находится молодежь, которая подвергается идеологической обработке через различные фонды и общественные организации. Молодому поколению внушают, что Россия — это исторический враг. Одновременно ведется целенаправленная атака на православную церковь, на традиционные ценности и институт семьи. Нас пытаются убедить, что ЛГБТ* — это норма, а воспитание детей может быть доверено любым двум взрослым, независимо от их пола. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", - пояснила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html

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гагаузия, россия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, московский педагогический государственный университет, в мире