https://ria.ru/20241214/gruziya-1989204331.html
Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе
Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 14.12.2024
Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после президентских выборов, согласно которым на должность главы государства был избран кандидат от правящей партии... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:31
2024-12-14T14:31
2024-12-14T14:47
в мире
грузия
евросоюз
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после президентских выборов, согласно которым на должность главы государства был избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, заявил, что курс на евроинтеграцию остается неизменным и страна сделает все для того, чтобы стать членом ЕС."Наша цель - это евроинтеграция и для этого будет сделано все. Единственное, что не может быть предметом компромисса - это наш суверенитет, независимость, наша территориальная целостность. Все остальное - это тема обсуждения. У нас есть красные линии, но вместе с этим мы готовы сделать все для того, чтобы в итоге Грузия стала членом Евросоюза… это также позиция новоизбранного президента Кавелашвили… считаю, что к 2030 году абсолютно реально стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе на брифинге.
https://ria.ru/20241214/kobakhidze-1989204243.html
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в мире, грузия, евросоюз, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Евросоюз, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили
Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе
Кобахидзе сообщил, что Грузия делает все возможное для членства в ЕС