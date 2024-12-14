https://ria.ru/20241214/gruziya-1989204331.html

Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе

Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 14.12.2024

Курс на евроинтеграцию остается неизменным, заявил Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после президентских выборов, согласно которым на должность главы государства был избран кандидат от правящей партии... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:31

2024-12-14T14:31

2024-12-14T14:47

в мире

грузия

евросоюз

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после президентских выборов, согласно которым на должность главы государства был избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, заявил, что курс на евроинтеграцию остается неизменным и страна сделает все для того, чтобы стать членом ЕС."Наша цель - это евроинтеграция и для этого будет сделано все. Единственное, что не может быть предметом компромисса - это наш суверенитет, независимость, наша территориальная целостность. Все остальное - это тема обсуждения. У нас есть красные линии, но вместе с этим мы готовы сделать все для того, чтобы в итоге Грузия стала членом Евросоюза… это также позиция новоизбранного президента Кавелашвили… считаю, что к 2030 году абсолютно реально стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе на брифинге.

https://ria.ru/20241214/kobakhidze-1989204243.html

грузия

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в мире, грузия, евросоюз, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили