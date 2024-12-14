https://ria.ru/20241214/gruziya-1988769740.html

Процедура выборов президента Грузии

Процедура выборов президента Грузии - РИА Новости, 14.12.2024

Процедура выборов президента Грузии

Согласно Конституции Грузии (1995), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T01:56

2024-12-14T01:56

2024-12-14T01:56

справки

грузия

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Согласно Конституции Грузии (1995), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами.Президента Грузии сроком на пять лет без проведения дебатов при открытом голосовании избирает Избирательная коллегия. Одно и то же лицо может быть избрано главой государства только дважды.Президентом страны может стать обладающий избирательным правом гражданин Грузии не моложе 40 лет, проживший в Грузии не менее 15 лет. Должность президента Грузии не могут занимать граждане Грузии, одновременно являющиеся гражданами другого государства.Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать заработную плату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность.Глава государства не может быть членом политической партии.В Избирательную коллегию входят 300 членов, половину из которых составляют парламентарии, другую – делегаты из регионов, часть из которых выдвигают соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией Грузии (ЦИК) на основании Избирательного кодекса. Состав Избирательной коллегии утверждает ЦИК не позднее чем за 40 дней до выборов. Выборы главы государства проводятся во Дворце парламента Грузии в октябре календарного года истечения срока полномочий действующего президента Грузии.Если дата выборов президента Грузии совпадает с месяцем выборов парламента или с предшествующим ему месяцем, то выборы президента Грузии проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента.Дата очередных выборов президента Грузии назначается парламентом Грузии за 60 дней до дня выборов.В 2024 году выборы президента Грузии пройдут 14 декабря.Голосование начинается в 9.00 в день выборов и заканчивается в 14.00 того же дня или любое другое время, если проголосовали все члены Избирательной коллегии.Парламент Грузии обеспечивает проведение выборов президента Грузии через ЦИК. Уведомление о назначении выборов президента страны публикуется на официальных сайтах парламента Грузии и ЦИК не позднее дня, следующего за днем проведения выборов.Не позднее чем на второй день со дня назначения президентских выборов ЦИК своим постановлением утверждает график (временные рамки) осуществления мероприятий по выборам президента Грузии и квоты, установленные на дату выборов.Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов Избирательной коллегии, которые должны подать заявление в ЦИК после утверждения состава Избирательной коллегии, но не позднее, чем за 30 дней до дня выборов. Один член этого органа может поддержать выдвижение только одного кандидата, а также проголосовать только за одного кандидата.Кандидат в президенты должен быть зарегистрирован постановлением ЦИК не позднее, чем за 20 дней до дня выборов. Постановление ЦИК о регистрации кандидата в президенты страны должно быть представлено парламенту Грузии в течение трех дней после его получения. Не позднее чем на шестой день после регистрации кандидата в президенты Грузии парламент страны и ЦИК публикуют на своих официальных сайтах информацию о регистрации кандидата в президенты Грузии.Кандидат в президенты Грузии имеет право снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее, чем за три дня до голосования. Для этого он должен обратиться в ЦИК с письменным заявлением. Кандидат в президенты, участвующий во втором туре выборов, не имеет права снять свою кандидатуру.На выборах президента Грузии имеют право присутствовать только члены Избирательной коллегии, лица, приглашенные председателем парламента Грузии, члены ЦИК, соответствующие уполномоченные представители парламента Грузии и аппарата ЦИК. Выборы президента Грузии транслируются в прямом эфире общественного вещания.Для выборов президента Грузии ЦИК печатает избирательные бюллетени, в которых указаны имена и фамилии кандидатов в президенты Грузии, и раздает их членам Избирательной коллегии, распечатывает список членов коллегии.Члены Избирательной коллегии подтверждают получение избирательного бюллетеня своими подписями в списке членов коллегии, после чего обводят только одного кандидата по своему выбору и опускают избирательный бюллетень в предварительно опечатанную прозрачную урну для голосования.Избранным в первом туре выборов считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов полного состава Избирательной коллегии. Если президента Грузии не удалось избрать в первом туре, председатель парламента Грузии назначает второй тур президентских выборов в тот же день или не позднее, чем через семь дней после проведения первого тура.Во втором туре голосование проводится между двумя кандидатами с лучшими результатами в первом туре. Если лучшие результаты показывают более двух кандидатов, личности участников второго тура выявляются в зависимости от того, кто из кандидатов с одинаковыми результатами ранее был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента Грузии.Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Если во втором туре кандидаты наберут равное количество голосов, избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов в первом туре.Первый или второй тур выборов считается состоявшимся в случае участия в нем более половины полного состава Избирательной коллегии. Если выборы не состоялись или Избирательная коллегия не смогла избрать главу государства, в 30-дневный срок проводятся повторные выборы президента Грузии.Повторные выборы президента назначаются председателем парламента в течение трех дней после наступления соответствующих обстоятельств.ЦИК определяет и подводит итоги выборов президента Грузии непосредственно после выборов на заседании ЦИК, которое проводится во Дворце парламента Грузии.В течение двух дней после подведения итогов выборов президента Грузии ЦИК публикует на своем официальном сайте информацию о результатах выборов президента страны.Для вступления в должность вновь избранный президент Грузии обращается к народу и приносит присягу в третье воскресенье со дня избрания.С момента принесения присяги новоизбранным президентом полномочия Избирательной коллегии по избранию главы государства прекращаются.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, грузия