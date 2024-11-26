https://ria.ru/20241126/parlament-1985747929.html
Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов
Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов - РИА Новости, 26.11.2024
Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов
Парламент Грузии большинством голосов утвердил 14 декабря дату проведения президентских выборов, трансляция прошла в прямом эфире на сайте законодательного... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:01
2024-11-26T12:01
2024-11-26T12:01
в мире
грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980352935_0:122:1242:821_1920x0_80_0_0_8257ab6e70aad3e296d580e9610506b6.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов утвердил 14 декабря дату проведения президентских выборов, трансляция прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа. Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину состава этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов. Действующий президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и вместе с ней не признаёт итоги парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Зурабишвили является последним главой государства, которого избрали путем прямого голосования на шесть лет. Ранее она не исключила, что будет баллотироваться в президенты на второй срок.
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985728133.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980352935_147:0:1242:821_1920x0_80_0_0_e4e4b6f81679a963756a380ee63e63ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов
Парламент Грузии утвердил 14 декабря как дату проведения президентских выборов