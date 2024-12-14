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Протестующие собираются у парламента Грузии - РИА Новости, 14.12.2024
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08:18 14.12.2024 (обновлено: 10:39 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/gruppy-1989181407.html
Протестующие собираются у парламента Грузии
Протестующие собираются у парламента Грузии - РИА Новости, 14.12.2024
Протестующие собираются у парламента Грузии
Первые группы протестующих собираются у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:18
2024-12-14T10:39
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Первые группы протестующих собираются у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости. Сейчас тут уже несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги Грузии. Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели, где находится парламент, перекрыто. Голосование по выборам президента начнется в 9:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится до 14:00 (13:00 мск). В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, которого будет избирать не народ, а избирательная коллегия. В коллегию входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня, они выберут нового президента сроком на пять лет. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов, если этого не произойдёт, будет назначен второй тур, который также состоится в субботу. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными. Следовательно, они не выдвигали своих кандидатур. Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов. Голосование продлится до 14:00 по местному времени (13:00 мск). При этом Грузию, возможно, ждет еще один скандал, поскольку президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы. Оппозиционеры и их сторонники планируют собраться у здания парламента утром в субботу и выразить протест процессу выборов.
https://ria.ru/20241210/gruziya-1988368195.html
https://ria.ru/20241214/gruziya-1988769740.html
https://ria.ru/20241213/zurabishvili-1989142682.html
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Протестующие играют в футбол перед зданием парламента в Тбилиси
Перед зданием парламента Грузии играют в футбол. Так протестующие напоминают, что единственный кандидат в президенты Михаил Кавелашвили – в прошлом футболист. Он был нападающим сборной Грузии, а также становился чемпионом Швейцарии и России.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Протестующие собираются у парламента Грузии

Протестующие собираются у парламента Грузии, где пройдут выборы

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Первые группы протестующих собираются у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сейчас тут уже несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги Грузии. Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели, где находится парламент, перекрыто.
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента
10 декабря, 13:02
Голосование по выборам президента начнется в 9:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится до 14:00 (13:00 мск).
В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, которого будет избирать не народ, а избирательная коллегия. В коллегию входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня, они выберут нового президента сроком на пять лет. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов, если этого не произойдёт, будет назначен второй тур, который также состоится в субботу. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными. Следовательно, они не выдвигали своих кандидатур. Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов.
Голосование продлится до 14:00 по местному времени (13:00 мск).
Вид на президентский дворец в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Процедура выборов президента Грузии
Вчера, 01:56
При этом Грузию, возможно, ждет еще один скандал, поскольку президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
Оппозиционеры и их сторонники планируют собраться у здания парламента утром в субботу и выразить протест процессу выборов.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зурабишвили высказалась о предстоящих президентских выборах в Грузии
13 декабря, 19:55
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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