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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989191556.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 14.12.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:43
2024-12-14T11:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены трое мирных граждан", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя пострадали в Горловке после того, как ВСУ ночью сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик Никитовского района Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

Мэр Приходько сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены трое мирных граждан", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя пострадали в Горловке после того, как ВСУ ночью сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик Никитовского района Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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