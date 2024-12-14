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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 14.12.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:43
2024-12-14T11:43
2024-12-14T11:43
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены трое мирных граждан", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя пострадали в Горловке после того, как ВСУ ночью сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик Никитовского района Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
Мэр Приходько сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки