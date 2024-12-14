https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989191556.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 14.12.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:43

2024-12-14T11:43

2024-12-14T11:43

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горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены трое мирных граждан", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя пострадали в Горловке после того, как ВСУ ночью сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик Никитовского района Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html

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донецкая народная республика

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