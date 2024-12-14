https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989185182.html
В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы
В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы - РИА Новости, 14.12.2024
В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы
Здания образовательного учреждения и учреждения социальной сферы получили повреждения в результате обстрела ВСУ центра Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:50
2024-12-14T09:50
2024-12-14T09:50
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горловка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Здания образовательного учреждения и учреждения социальной сферы получили повреждения в результате обстрела ВСУ центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ повреждено учреждение образования и учреждение социальной сферы", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943404027.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы
В Горловки при обстреле со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения