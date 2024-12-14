https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989185182.html

В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы

В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы - РИА Новости, 14.12.2024

В Горловке при обстреле повреждены учреждения образования и соцсферы

Здания образовательного учреждения и учреждения социальной сферы получили повреждения в результате обстрела ВСУ центра Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:50

2024-12-14T09:50

2024-12-14T09:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Здания образовательного учреждения и учреждения социальной сферы получили повреждения в результате обстрела ВСУ центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ повреждено учреждение образования и учреждение социальной сферы", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240502/obstrel-1943404027.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия