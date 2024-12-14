https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989180908.html

ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника

ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024

ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска второй раз за ночь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:11

2024-12-14T08:11

2024-12-14T08:11

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в 02.30 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. "Зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.): 06.30 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк