https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989180908.html
ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника
ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024
ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска второй раз за ночь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:11
2024-12-14T08:11
2024-12-14T08:11
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в 02.30 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. "Зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.): 06.30 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html
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РИА Новости
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ второй раз за ночь атаковали Горловку с беспилотника
ВСУ второй раз за ночь сбросили взрывоопасный предмет на Горловку