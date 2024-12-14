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Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 14.12.2024
Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в ночь на субботу сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T06:40
2024-12-14T06:40
2024-12-14T06:40
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 02.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку