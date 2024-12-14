https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html

Путин предложил расширять проект "Время героев"

Путин предложил расширять проект "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин предложил расширять проект "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" — включиться в эту... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:06

2024-12-14T15:06

2024-12-14T21:56

единая россия

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" — включиться в эту работу.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Я очень рассчитываю на вас, что это будет не формально", — сказал Путин в ходе съезда.

https://ria.ru/20241214/putin-1989209523.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

единая россия, владимир путин, общество, россия