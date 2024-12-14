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Путин предложил расширять проект "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
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15:06 14.12.2024 (обновлено: 21:56 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html
Путин предложил расширять проект "Время героев"
Путин предложил расширять проект "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин предложил расширять проект "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" — включиться в эту... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:06
2024-12-14T21:56
единая россия
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" — включиться в эту работу.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Я очень рассчитываю на вас, что это будет не формально", — сказал Путин в ходе съезда.
https://ria.ru/20241214/putin-1989209523.html
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единая россия, владимир путин, общество, россия
Единая Россия, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин предложил расширять проект "Время героев"

Путин предложил расширить "Время героев" на регионы

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а партии "Единая Россия" — включиться в эту работу.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
"Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Я очень рассчитываю на вас, что это будет не формально", — сказал Путин в ходе съезда.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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