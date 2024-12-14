https://ria.ru/20241214/evropa-1989115463.html

Европа беременна новой войной с Россией

Европа беременна новой войной с Россией - РИА Новости, 14.12.2024

Европа беременна новой войной с Россией

Свеженазначенный номенклатурщик ЕС — еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс — щедр на цифры. Он намерен увеличить военный бюджет сообщества в десять раз — с... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:05

европа

россия

нато

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989136601_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_c5c3d4d138c5c9256474c849e905a3ed.jpg

Свеженазначенный номенклатурщик ЕС — еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс — щедр на цифры. Он намерен увеличить военный бюджет сообщества в десять раз — с десяти миллиардов евро до ста миллиардов все тех же евро. Еще щедрее в отношениях с финансированием ВПК еэсовского развода президент Еврокомиссии и прямая начальница Кубилюса фон дер Ляйен. Она умножила будущие траты блока на пять, доведя искомое число до полутриллиона евро. Жонглирование бюджетными ассигнованиями рассчитано, разумеется, не на европейского обывателя, спешно латающего дыры в своих банковских счетах и затягивающего пояс практически на последнюю дырочку в ремне. Все эти заявления о будущих стратосферических расходах делаются, чтобы их услышали мы, в России. Ну а конечный получатель сообщений, разумеется, не кто иной, как Кремль.Если эти рассуждения не покажутся русским достаточно убедительными, то на подтанцовке вызвали поработать нового генсека НАТО Рютте. Он подчеркнул, что "расходы европейских стран — членов НАТО на оборону должны достигать не менее четырех процентов ВВП". Денег эта ястребиная троица требует, естественно, не для того, чтобы "наступать" или "воевать", а чтобы "защитить европейский образ жизни и демократические ценности".Если вам кажется, что со старой методички (иного названия фултонской речи Черчилля) сдули пыль, постаравшись привести ее в удобоваримый по нынешним временам план, вам это точно не кажется. Это реальность: сегодня, вот в эти самые часы, дни и недели объединенная Европа начинает с нами холодную войну. Которая, естественно, должна через определенный промежуток времени (ближе к 2029 году) перейти в горячую фазу. Такова природа и самих вооружений, и их гонки."Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить. Иначе — не вешайте его".Антон Павлович Чехов понимал в драматургии все, и к этим его словам лучше прислушаться, чем наоборот.История нападений, коалиционных или индивидуальных, западников на нашу страну насчитывает не века, а минимум тысячелетие. Всякий раз начинается это нападение под лозунгом "сражения за континентальные ценности". Под ними в разное время зачинщики бойни понимали иную религию, иную систему управления Большой Россией, иную культуру. Вне зависимости от деталей многочисленных планов "маленьких победоносных походов на восток", как и от того, чем руководствовались те же крестоносцы, а еще Ливонский орден, Тевтонский орден, разнообразные наемники и интервенты вплоть до солдат и генералов вермахта, — финал их военных авантюр всегда был одинаковым. Полный разгром, экономическая катастрофа самого агрессора или агрессоров, как и рассыпавшееся государственное устройство.Та же Франция, сегодня самая яростная сторонница отправки сухопутных частей в зону СВО, лишилась (навсегда) в результате вторжения к нам ее корсиканского императора не только роли ведущего государства в Западной Европе, но и обрекла себя на позорные поражения в многочисленных баталиях что в позапрошлом веке, что в прошлом.А Германия, родина фон дер Ляйен? Дважды с нами германцы пытались воевать, дважды проиграли. Один раз позорно. Второй — и вовсе катастрофически, едва не лишившись при этом собственной государственности. А та же Польша "четыре процента на армейский бюджет", уже нетерпеливо выписывающая новые ассигнования для войны с нами, поставившая на антирусскую агрессию, всегда ведь тоже проигрывала в этом милитаристском казино. Не говоря об итальянцах, испанцах, румынах, хорватах — и далее по списку всех 27 стран — членов ЕС.Вот что всеми ими движет? Или их национальные и наднациональные элиты коллективно сошли с ума, что дружно решили маршировать к пропасти и позору?В середине прошлого века Европа придумала Сообщество угля и стали, чтобы отслеживать внутренние милитаристские интенции. Потом она решила, что самодекларируемая победа в холодной войне позволяет ей воротить в русских ресурсах, в русской экономике и в русской политике так, как хочется. Сегодня Европа спит и видит, чтобы все вернуть "взад". Чтобы было, как в ее молодости (забыв, что она давно уже что в политике, что в экономике превратилась в неповоротливую старуху): ресурсы по известным маршрутам, только практически бесплатно, по праву, так сказать, "победителя".Напоминать европейским решалам сегодня, чем грозят им любые интервенционистские планы в отношении России, точно не нужно. Втаскивая нас в новый цикл гонки вооружений, именно континентальная экономика при нынешних темпах спада отдаст концы в первую очередь. Ну а потом и до голодных бунтов время дойдет. Если, конечно, там еще останутся бунтовщики.Третью на протяжении века войну с нами ЕС точно не выдержит. Разродившись от своей нынешней беременности не только поражением, но и распадом.

https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

https://ria.ru/20241213/spg-1988797935.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

европа, россия, нато, аналитика