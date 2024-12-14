https://ria.ru/20241214/er-1989241006.html

Генсовет ЕР избрал секретарем Якушева

Генсовет ЕР избрал секретарем Якушева - РИА Новости, 14.12.2024

Генсовет ЕР избрал секретарем Якушева

Генеральный совет партии "Единая Россия" избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года, сообщили в субботу... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:39

2024-12-14T18:39

2024-12-14T18:55

политика

единая россия

владимир якушев

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_076a9a1980032e5788f2165d28b67810.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Генеральный совет партии "Единая Россия" избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года, сообщили в субботу в пресс-службе партии.Якушева избрали участники генерального совета путем тайного голосования."Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь её придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле. Это люди, которые нам обеспечивают электоральную поддержку, которые выполняют серьёзнейшие задачи – и об этом сегодня говорили президент РФ (Владимир Путин - ред.) и (председатель партии "Единая Россия") Дмитрий Анатольевич (Медведев – ред.)", – приводит слова Якушева сайт ЕР.Он подчеркнул, что на съезде президент России Владимир Путин поставил "Единой России" основополагающие задачи."Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать все, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли", – приводятся слова секретаря генсовета на сайте ЕР."Единая Россия" провела ХХII съезд партии в субботу в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20240930/yakushev-1975568604.html

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, единая россия, владимир якушев, россия, владимир путин