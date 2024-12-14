Генсовет ЕР избрал секретарем Якушева
Генсовет партии "Единая Россия" избрал Якушева на должность секретаря
© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Генеральный совет партии "Единая Россия" избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года, сообщили в субботу в пресс-службе партии.
Якушева избрали участники генерального совета путем тайного голосования.
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"Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь её придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле. Это люди, которые нам обеспечивают электоральную поддержку, которые выполняют серьёзнейшие задачи – и об этом сегодня говорили президент РФ (Владимир Путин - ред.) и (председатель партии "Единая Россия") Дмитрий Анатольевич (Медведев – ред.)", – приводит слова Якушева сайт ЕР.
Он подчеркнул, что на съезде президент России Владимир Путин поставил "Единой России" основополагающие задачи.
"Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать все, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли", – приводятся слова секретаря генсовета на сайте ЕР.
"Единая Россия" провела ХХII съезд партии в субботу в Национальном центре "Россия".